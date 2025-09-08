Для виїзду за кордон водіям більше не потрібен "Шлях": що змінюється

З 10 вересня 2025 року в Україні спрощується процедура перетину кордону для водіїв, що здійснюють вантажні перевезення. Відтепер усі дані заповнюються лише в системі “єЧерга”, а окрему заявку “18-60” (так званий “Шлях”) створювати більше не потрібно.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

"Дані про водія перевірятимуться Державною прикордонною службою України на основі "єЧерги". Зі свого боку система "єЧерга" буде верифікувати всі дані з ліцензійною справою перевізника, наявній в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС)", - зазначили в відомстві.

Раніше алгоритм бронювання місця в черзі для військовозобов’язаних водіїв виглядав наступним чином: спочатку заявку до модуля “18-60” (“Шляху”), потім реєстрація місця в "єЧерзі".

Модуль “18-60” був потрібен для верифікації інформації про військовозобов’язаних водіїв під час перетину кордону. У результаті оновлення системи та спрощення процесів для перевізників, співробітники Державної прикордонної служби будуть верифікувати наявність реєстрації водія в системі "єЧерга".

Вона відображатиме виключно лише ті дані, що наявні в ЄКІС Укртрансбезпеки. Таким чином буде перевірятись відповідність Постанові Кабміну № 57 у контексті наявності інформації про водіїв в ЄКІС.

Таким чином "єЧерга" стане “єдиним вікном” заповнення інформації для виїзду водіїв комерційного транспорту.

Важливі умови для виїзду

До виїзду допускаються лише ті водії, які:

внесені в електронний кабінет перевізника в ЄКІС Укртрансбезпеки;

мають актуальні паспортні дані, які співпадають із закордонним паспортом;

використовують саме той закордонний паспорт, який внесений у "єЧергу" та ЄКІС Укртрансбезпеки.

На що звернути увагу перевізникам

Перевірте актуальність і точність даних водіїв у ЄКІС;

У разі звільнення водія – обовʼязково перевірте, чи не має він активної черги в "єЧерзі";

Якщо є – спочатку замініть водія в єЧерзі, потім проставляйте дату його звільнення в ЄКІСі.

Що відомо про систему “Шлях”

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну система “Шлях” функціонувала для реєстрації для виїзду водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників та водіїв, що прямують за гуманітарними вантажами.

Систему запустило Міністерство розвитку громад та територій для забезпечення сталої логістики, перевезення вантажів та гуманітарної допомоги.

27 лютого у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) повідомили, що військовозобов'язані чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, відтепер перетинатимуть кордон на загальних підставах.