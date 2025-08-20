"єЧерга" для пасажирських автобусів: затверджено нові правила використання системи

В Україна затвердили нові правила використання системи "єЧерга" для пасажирських автобусів. Нові правила мають забезпечити справедливі механізми завчасного бронювання місця в онлайн-черзі як для регулярних, так і для нерегулярних рейсів

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Як зазначили у відомстві, головна мета "єЧерги" для автобусів – відсутність фізичних черг для пасажирів та можливість завчасного планування для перевізників. Впроваджені зміни допоможуть зробити перетин кордону для автобусів більш прогнозованим, а для пасажирів — комфортним, без черг і зайвого очікування.

У першу чергу правила регулюють бронювання місця в черзі зі слотованою системою. Йдеться про ті пункти пропуску, де перевізники обирають конкретний час перетину кордону, а не реєструються в динамічну чергу. Станом на серпень 2025 року слотованих пунктів пропуску – 23, ще 6 пунктів пропуску працюють за принципом динамічної черги.

Ключові зміни та нововведення

Гарантування часу для регулярних рейсів:

перевізники, які стабільно виконують регулярні рейси, тепер можуть отримати гарантований часовий слот для перетину кордону;

якщо перевізник не виконує більше двох рейсів на місяць, це гарантування втрачається; бронювати місце можна за 30 днів до поїздки, але не пізніше ніж за 72 години до виїзду. Якщо місце не заброньоване вчасно, воно стає доступним для інших перевізників.

Особливості для "коротких" маршрутів:

для маршрутів довжиною до 400 км, які можуть перетинати кордон кілька разів на добу, система дозволить забронювати стільки місць у черзі, скільки перетинів передбачено дозволом.

Нові правила бронювання:

один дозвіл дозволяє зареєструвати лише один автобус; у разі наявності паритетних перевізників, зареєструватися на один і той самий час може лише один з них;

заміна водія чи автобуса можлива, якщо вони зазначені в ліцензійній справі. Для іноземних перевізників країна реєстрації автобуса має залишатися незмінною.

Втрата броні:

система "єЧерга" може автоматично анулювати бронь, якщо виявляє неправдиві дані про транспорт, водія або документи;

у таких випадках перевізник втрачає можливість бронювання місця для цього автобуса на 14 календарних днів.

У відомстві зазначили, що ці оновлення спрямовані на усунення фізичних черг та забезпечення прозорості. Вони будуть запроваджені після технічних доробок системи, спрямовані на усунення фізичних черг та забезпечення прозорості.

Нагадаємо, на початку серпня уряд затвердив оновлені правила функціонування "єЧерги"для вантажного транспорту. Нові норми повинні зробити перетин кордону більш прогнозованим, надати переваги для перевезення стратегічно важливих вантажів і запобігти зловживанням із боку перевізників.