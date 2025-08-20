"єЧерга" для пассажирских автобусов: утверждены новые правила использования системы

В Украине утвердили новые правила использования системы "єЧерга" для пассажирских автобусов. Новые правила должны обеспечить справедливые механизмы заблаговременного бронирования места в онлайн-очереди как для регулярных, так и для нерегулярных рейсов

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

Как отметили в ведомстве, главная цель "єЧерги" для автобусов – отсутствие физических очередей для пассажиров и возможность заблаговременного планирования для перевозчиков. Внедренные изменения помогут пересечь границу для автобусов более прогнозируемым, а для пассажиров — комфортным, без очередей и лишнего ожидания.

В первую очередь правила регулируют бронирование места в очереди со слотированной системой. Речь идет о пунктах пропуска, где перевозчики выбирают конкретное время пересечения границы, а не регистрируются в динамическую очередь. По состоянию на август 2025 года слотованных пунктов пропуска – 23, еще 6 пунктов пропуска работают по принципу динамической очереди.

Ключевые изменения и нововведения

Гарантирование времени для регулярных рейсов:

перевозчики, стабильно выполняющие регулярные рейсы, теперь могут получить гарантированный временной слот для пересечения границы;

если перевозчик не выполняет более двух рейсов в месяц, это гарантирование теряется; Бронировать место можно за 30 дней до поездки, но не позднее чем за 72 часа до выезда. Если место не забронировано вовремя, оно становится доступным другим перевозчикам.

Особенности для "коротких" маршрутов:

Для маршрутов протяженностью до 400 км, которые могут пересекать границу несколько раз в сутки, система позволит забронировать столько мест в очереди, сколько пересечений предусмотрено разрешением.

Новые правила бронирования:

одно разрешение позволяет зарегистрировать только один автобус; в случае наличия паритетных перевозчиков, зарегистрироваться на одно и то же время может только один из них;

замена водителя или автобуса возможна, если они указаны по лицензионному делу. Для иностранных перевозчиков страна регистрации автобуса должна оставаться неизменной.

Утрата брони:

система " єЧерга " может автоматически аннулировать бронь, если обнаруживает ложные данные о транспорте, водителе или документах;

" может автоматически аннулировать бронь, если обнаруживает ложные данные о транспорте, водителе или документах; в таких случаях перевозчик упускает возможность бронирования места для этого автобуса на 14 календарных дней.

В ведомстве отметили, что эти обновления направлены на устранение физических очередей и обеспечение прозрачности. Они будут внедрены после технических наработок системы, направленные на устранение физических очередей и обеспечение прозрачности.

Напомним, в начале августа в ряд утвердил обновленные правила функционирования "єЧерги" для грузового транспорта. Новые нормы должны сделать пересечение границы более прогнозируемым, предоставить преимущества для перевозки стратегически важных грузов и предотвратить злоупотребления со стороны перевозчиков.