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Правительство утвердило новые правила работы системы "єЧерга" для грузовиков: что изменится
Правительство утвердило обновленные правила функционирования электронной очереди для грузового транспорта "єЧерга". Соответствующий приказ №1028 от 20 июня 2025 уже зарегистрирован Министерством юстиции. Новые нормы имеют целью сделать пересечение границы более прогнозируемым, предоставить преимущества для перевозки стратегически важных грузов и предотвратить злоупотребления со стороны перевозчиков.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения Министерства развития общин и территорий.
По словам главы ведомства Алексея Кулебы, новые правила - это шаг к прозрачному и эффективному управлению границей, учитывающий потребности бизнеса и логистических операторов.
Кто получит приоритет
Система будет предоставлять приоритетное право пересечения границы грузовикам, перевозящим:
- скоропортящиеся товары;
- продукцию предприятий со статусом авторизованного экономического оператора (АЭО);
- грузы с транзитной декларацией Т1 или книгой МДП (Carnet TIR).
Распределение будет осуществляться по схеме: 1 грузовик АЭО/Т1/МДП с скоропортящимся грузом: 1 грузовик с скоропортящимся грузом: 1 грузовик АЭО/Т1/МДП: 5 грузовиков, не имеющих приоритета.
Также в правилах предусмотрен внеочередной въезд для автомобилей Сил безопасности и обороны Украины, выполняющих служебные задания.
Отмечается, чтобы избежать ситуаций, когда перевозчики "блокируют" места в очереди без намерения пересекать границу, вводятся следующие ограничения:
- Продлить очередь для конкретного грузовика можно не чаще раза в 60 дней;
- Отсрочить заезд можно только один раз – на 4, 6, 8 или 10 часов;
- Отмена очереди возможна, но в случае злоупотреблений система автоматически будет блокировать повторную регистрацию того же грузовика на две недели.
Автоматическая блокировка произойдет, в частности, в случаях предоставления фальшивых данных, указания "пустого" автомобиля при фактической перевозке груза, неоднократной отмены очереди в последний момент или неявки в пункт пропуска.
Команда проекта "єЧерга" уже работает над техническими изменениями, чтобы обеспечить полное соответствие системы новым правилам.
Добавим, что с июня в системе "єЧерга" появились новые типы очередей. Она охватывает весь лицензированный транспорт — грузовые автомобили и автобусы — и действует на всех пунктах пропуска Украины.