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Уряд затвердив нові правила роботи системи "єЧерга" для вантажівок: що зміниться

вантажівки
Розподіл вантажівок буде здійснюватися за схемою / Depositphotos

Уряд затвердив оновлені правила функціонування електронної черги для вантажного транспорту "єЧерга". Відповідний наказ №1028 від 20 червня 2025 року вже зареєстровано Міністерством юстиції. Нові норми мають на меті зробити перетин кордону більш прогнозованим, надати переваги для перевезення стратегічно важливих вантажів і запобігти зловживанням із боку перевізників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій.

За словами очільника відомства Олексія Кулеби, нові правила — це крок до прозорого та ефективного управління кордоном, який враховує потреби бізнесу та логістичних операторів.

Хто отримає пріоритет

Система надаватиме пріоритетне право перетину кордону вантажівкам, які перевозять:

  • швидкопсувні товари;
  • продукцію підприємств зі статусом Авторизованого економічного оператора (АЕО);
  • вантажі з транзитною декларацією Т1 або книжкою МДП (Carnet TIR).

Розподіл буде здійснюватися за схемою: 1 вантажівка АЕО/Т1/МДП з швидкопсуваним вантажем: 1 вантажівка з швидкопсуваним вантажем: 1 вантажівка АЕО/Т1/МДП: 5 вантажівок, що не мають пріоритету. 

Також у правилах передбачено позачерговий в’їзд для автомобілів Сил безпеки та оборони України, що виконують службові завдання.

Зазначається, для того щоб уникнути ситуацій, коли перевізники "блокують" місця в черзі без наміру перетинати кордон, вводяться такі обмеження:

  • Продовжити чергу для конкретної вантажівки можна не частіше ніж раз на 60 днів;
  • Відтермінувати заїзд можна тільки один раз — на 4, 6, 8 або 10 годин;
  • Скасування черги можливе, але у разі зловживань система автоматично блокуватиме повторну реєстрацію тієї ж вантажівки на два тижні.

Автоматичне блокування відбудеться, зокрема, у випадках подання фальшивих даних, вказівки "порожнього" автомобіля при фактичному перевезенні вантажу, неодноразового скасування черги в останній момент або неявки до пункту пропуску.

Команда проєкту "єЧерга" вже працює над технічними змінами, щоб забезпечити повну відповідність системи новим правилам.

Додамо, що з червня в системі "єЧерга" з’явилися нові типи черг. Наразі вона охоплює весь ліцензований транспорт — вантажні автомобілі та автобуси — і діє на всіх пунктах пропуску України.

Автор:
Тетяна Гойденко