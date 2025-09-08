Для выезда за границу водителям больше не нужен "Шлях": что изменится

С 10 сентября в Украине упрощается процедура пересечения границы для водителей, осуществляющих грузовые перевозки. Отныне все данные заполняются только в системе "єЧерга", а отдельную заявку "18-60" (так называемый "Шлях") создавать больше не нужно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Данные о водителях будут проверяться Государственной пограничной службой Украины на основе "єЧерга". Со своей стороны система "єЧерга" будет верифицировать все данные с лицензионным делом перевозчика, имеющемся в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности (ЕКИС)", - отметили в ведомстве.

Ранее алгоритм бронирования места в очереди для военнообязанных водителей выглядел следующим образом: сначала заявку к модулю "18-60" ("Шлях"), затем регистрация места в "єЧерзі".

Модуль "18-60" был необходим для верификации информации о военнообязанных водителях во время пересечения границы. В результате обновления системы и упрощения процессов для перевозчиков, сотрудники Государственной пограничной службы будут верифицировать наличие регистрации водителя в системе "єЧерга".

Она будет отражать только те данные, которые имеются в ЕКИС Укртрансбезопасности. Таким образом, будет проверяться соответствие Постановлению Кабмина № 57 в контексте наличия информации о водителях в ЕКИС.

Таким образом "єЧерга" станет "единственным окном" заполнения информации для выезда водителей коммерческого транспорта.

Важные условия для выезда

К выезду допускаются только водители, которые:

внесены в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности;

имеют актуальные паспортные данные, совпадающие с загранпаспортом;

используют именно тот загранпаспорт, который внесен в "єЧергу" и ЕКИС Укртрансбезопасности.

На что обратить внимание перевозчикам

Проверьте актуальность и точность данных водителей в ЕКИС;

В случае увольнения водителя – обязательно проверьте, нет ли он активной очереди в "єЧерзі";

Если есть – сначала замените водителя в очереди, затем проставляйте дату его увольнения в ЕКИСе.

Что известно о системе "Шлях"

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину система "Шлях" функционировала для регистрации для выезда водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков и водителей, следующих за гуманитарными грузами.

Систему запустило Министерство развития общин и территорий для обеспечения устойчивой логистики, перевозки грузов и гуманитарной помощи.

27 февраля в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ) сообщили, что военнообязанные мужчины, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, теперь будут пересекать границу на общих основаниях .