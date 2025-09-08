- Категория
Для выезда за границу водителям больше не нужен "Шлях": что изменится
С 10 сентября в Украине упрощается процедура пересечения границы для водителей, осуществляющих грузовые перевозки. Отныне все данные заполняются только в системе "єЧерга", а отдельную заявку "18-60" (так называемый "Шлях") создавать больше не нужно.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
"Данные о водителях будут проверяться Государственной пограничной службой Украины на основе "єЧерга". Со своей стороны система "єЧерга" будет верифицировать все данные с лицензионным делом перевозчика, имеющемся в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности (ЕКИС)", - отметили в ведомстве.
Ранее алгоритм бронирования места в очереди для военнообязанных водителей выглядел следующим образом: сначала заявку к модулю "18-60" ("Шлях"), затем регистрация места в "єЧерзі".
Модуль "18-60" был необходим для верификации информации о военнообязанных водителях во время пересечения границы. В результате обновления системы и упрощения процессов для перевозчиков, сотрудники Государственной пограничной службы будут верифицировать наличие регистрации водителя в системе "єЧерга".
Она будет отражать только те данные, которые имеются в ЕКИС Укртрансбезопасности. Таким образом, будет проверяться соответствие Постановлению Кабмина № 57 в контексте наличия информации о водителях в ЕКИС.
Таким образом "єЧерга" станет "единственным окном" заполнения информации для выезда водителей коммерческого транспорта.
Важные условия для выезда
К выезду допускаются только водители, которые:
- внесены в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности;
- имеют актуальные паспортные данные, совпадающие с загранпаспортом;
- используют именно тот загранпаспорт, который внесен в "єЧергу" и ЕКИС Укртрансбезопасности.
На что обратить внимание перевозчикам
- Проверьте актуальность и точность данных водителей в ЕКИС;
- В случае увольнения водителя – обязательно проверьте, нет ли он активной очереди в "єЧерзі";
- Если есть – сначала замените водителя в очереди, затем проставляйте дату его увольнения в ЕКИСе.
Что известно о системе "Шлях"
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину система "Шлях" функционировала для регистрации для выезда водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков и водителей, следующих за гуманитарными грузами.
Систему запустило Министерство развития общин и территорий для обеспечения устойчивой логистики, перевозки грузов и гуманитарной помощи.
27 февраля в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ) сообщили, что военнообязанные мужчины, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, теперь будут пересекать границу на общих основаниях .