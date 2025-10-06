Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,38

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,70

48,50

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Обмеження руху на кордоні: КПП “Рава-Руська” тимчасово змінить режим роботи через ремонт

Пункт пропуску "Рава-Руська"
Пункт пропуску "Рава-Руська" частково перекриють через ремонт. Фото: Держприкордонслужба

З 7 жовтня 2025 року перед пунктом пропуску “Рава-Руська” розпочнуться масштабні роботи з ремонту дорожнього покриття. Через початок ремонту на смугах в’їзду в Україну рух буде тимчасово повністю перекрито.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що роботи стартують о 09:00 і триватимуть попередньо до 30 жовтня 2025 року. Ремонт охопить смуги руху як на в’їзд в Україну, так і на виїзд.  

"Ремонт стартує зі смуг в’їзду, де рух тимчасово повністю перекриють, а транспорт скеровуватимуть на одну зі смуг, призначених для виїзду з України", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок такого перенаправлення та обмеження смуг можливе значне уповільнення оформлення транспортних засобів та збільшення черг в обох напрямках.  

Водіїв закликають врахувати ремонт при плануванні поїздок і, за можливості, обирати інші пункти пропуску на кордоні.  

Нагадаємо, строки поточного ремонту міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг – Зосин" з української сторони, що розпочався у травні 2025 року, продовжили до кінця грудня. Увесь цей час діятиме часткове обмеження проїзду транспортних засобів окремими смугами руху. 

Автор:
Тетяна Бесараб