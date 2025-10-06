Обмеження руху на кордоні: КПП “Рава-Руська” тимчасово змінить режим роботи через ремонт

З 7 жовтня 2025 року перед пунктом пропуску “Рава-Руська” розпочнуться масштабні роботи з ремонту дорожнього покриття. Через початок ремонту на смугах в’їзду в Україну рух буде тимчасово повністю перекрито.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що роботи стартують о 09:00 і триватимуть попередньо до 30 жовтня 2025 року. Ремонт охопить смуги руху як на в’їзд в Україну, так і на виїзд.

"Ремонт стартує зі смуг в’їзду, де рух тимчасово повністю перекриють, а транспорт скеровуватимуть на одну зі смуг, призначених для виїзду з України", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок такого перенаправлення та обмеження смуг можливе значне уповільнення оформлення транспортних засобів та збільшення черг в обох напрямках.

Водіїв закликають врахувати ремонт при плануванні поїздок і, за можливості, обирати інші пункти пропуску на кордоні.

Нагадаємо, строки поточного ремонту міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг – Зосин" з української сторони, що розпочався у травні 2025 року, продовжили до кінця грудня. Увесь цей час діятиме часткове обмеження проїзду транспортних засобів окремими смугами руху.