Україна та ЄС модернізують пункт пропуску на українсько-румунському кордоні: що відомо

У Чернівецькій області оголосили тендер на модернізацію пункту пропуску “Порубне – Сірет” у межах програми ЄС Connecting Europe Facility (CEF), щоб підвищити пропускну спроможність та ефективність маршруту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Що вже зроблено:

Розроблено техніко-економічне обґрунтування та отримано позитивну експертизу.

Підготовлено проєктно-кошторисну документацію, яка пройшла державну експертизу та відповідає всім будівельним нормам України.

Оголошено публічну закупівлю на визначення підрядника для виконання робіт.

Інфраструктурний проєкт програми Connecting Europe Facility передбачає розширення вантажної ділянки пункту пропуску "Порубне" шляхом облаштування чотирьох додаткових смуг для виїзду вантажівок, а також встановлення системи зважування та сучасного митного обладнання. Це дозволить скоротити час оформлення вантажів, підвищити пропускну спроможність пункту та зменшити черги на українсько-румунському кордоні.

Фінансування:

50% — грант ЄС у межах програми CEF;

50% — з державного бюджету України.

Проєкт є частиною європейської ініціативи "Шляхи солідарності", яка сприяє інтеграції української транспортної мережі до європейської та зміцненню торговельних зв’язків між Україною та ЄС. У цьому контексті МАПП "Порубне" виступає ключовим вузлом на маршруті Е85, через який проходить значна частина українського експорту.

Особливо важливою його роль є під час війни, коли стабільні сухопутні транспортні коридори стають основою економічної стійкості та безперебійної міжнародної торгівлі.

Нагадаємо, термін поточного ремонту міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг – Зосин" з української сторони, що розпочався у травні 2025 року, продовжили до кінця грудня. Увесь цей час діятиме часткове обмеження проїзду транспортних засобів окремими смугами руху.