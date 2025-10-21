- Категорія
Україна та ЄС модернізують пункт пропуску на українсько-румунському кордоні: що відомо
У Чернівецькій області оголосили тендер на модернізацію пункту пропуску “Порубне – Сірет” у межах програми ЄС Connecting Europe Facility (CEF), щоб підвищити пропускну спроможність та ефективність маршруту.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.
Що вже зроблено:
- Розроблено техніко-економічне обґрунтування та отримано позитивну експертизу.
- Підготовлено проєктно-кошторисну документацію, яка пройшла державну експертизу та відповідає всім будівельним нормам України.
- Оголошено публічну закупівлю на визначення підрядника для виконання робіт.
Інфраструктурний проєкт програми Connecting Europe Facility передбачає розширення вантажної ділянки пункту пропуску "Порубне" шляхом облаштування чотирьох додаткових смуг для виїзду вантажівок, а також встановлення системи зважування та сучасного митного обладнання. Це дозволить скоротити час оформлення вантажів, підвищити пропускну спроможність пункту та зменшити черги на українсько-румунському кордоні.
Фінансування:
- 50% — грант ЄС у межах програми CEF;
- 50% — з державного бюджету України.
Проєкт є частиною європейської ініціативи "Шляхи солідарності", яка сприяє інтеграції української транспортної мережі до європейської та зміцненню торговельних зв’язків між Україною та ЄС. У цьому контексті МАПП "Порубне" виступає ключовим вузлом на маршруті Е85, через який проходить значна частина українського експорту.
Особливо важливою його роль є під час війни, коли стабільні сухопутні транспортні коридори стають основою економічної стійкості та безперебійної міжнародної торгівлі.
Нагадаємо, термін поточного ремонту міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг – Зосин" з української сторони, що розпочався у травні 2025 року, продовжили до кінця грудня. Увесь цей час діятиме часткове обмеження проїзду транспортних засобів окремими смугами руху.