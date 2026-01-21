Україна та Румунія узгодили проєкт нової дороги до КПП "Порубне – Сірет"

Україна та Румунія узгодили спільний інфраструктурний проєкт розвитку прикордонного сполучення на напрямку "Порубне – Сірет", який реалізовуватиметься за фінансування Європейського Союзу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Проєкт передбачає синхронний розвиток дорожньої інфраструктури по обидва боки кордону та спрямований на підвищення пропускної спроможності одного з ключових пунктів перетину між двома країнами.

Проєкт буде реалізований у межах механізму SAFE (Security Action for Europe). Для координації рішень та узгодження дій сторони підписали відповідний протокол, який закріплює спільний підхід до розвитку прикордонної інфраструктури.

Згідно з домовленостями, проєкт передбачає:

будівництво швидкісної дороги Сучава – Сірет на території Румунії як частини автомагістралі A7 з виходом безпосередньо до українського кордону;

модернізацію української ділянки дороги у напрямку Чернівців, що є критично важливим для підвищення пропускної спроможності пункту пропуску "Порубне – Сірет".

Зокрема, на українській стороні планується

розширення дороги від кордону у напрямку Чернівців до двох смуг руху в кожному напрямку;

синхронізація під’їздів і логістичних рішень із новою швидкісною ділянкою Сучава – Сірет (A7) на румунській стороні;

підготовка інфраструктури до зростання транспортних потоків після завершення будівництва.

"Для України принципово важливо, щоб інфраструктурні рішення на кордоні були синхронізовані по обидва боки. У цьому проєкті ключовим є не лише будівництво швидкісної дороги з румунського боку, а й модернізація українських під’їздів до кордону. Саме це дозволяє усунути “вузькі місця” та зробити кордон точкою з’єднання, а не бар’єром", — зазначив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Реалізація проєкту має забезпечити швидший і безпечніший рух транспорту, зменшити навантаження на прикордонну інфраструктуру та посилити інтеграцію транспортної мережі України з європейською.

Нагадаємо, про модернізацію пункту пропуску “Порубне – Сірет”, щоб підвищити пропускну спроможність та ефективність маршруту оголосили ще в жовтні 2025 року.