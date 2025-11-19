Запланована подія 2

Стартує масштабний проєкт з розбудови пункту пропуску "Порубне"

Порубне
Стартує масштабний проєкт з розбудови пункту пропуску "Порубне" / Мінрозвитку громад і територій

Україна та Румунія домовилися про спільні кроки щодо модернізації транскордонної інфраструктури. Найближчим часом розпочнеться реалізація проєкту, який суттєво збільшить пропускну здатність пункту пропуску "Порубне".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України

18 листопада у Києві відбулася робоча зустріч заступника Міністра інфраструктури України Сергія Деркача з Державним секретарем Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонелем Скріштіану.

Головною темою переговорів стала підготовка спільних проєктних пропозицій щодо розвитку транскордонної логістики між двома країнами.

Що передбачає проєкт

Найближчим часом стартує масштабний проєкт з розбудови інфраструктури пункту пропуску "Порубне", який реалізується в рамках програми ЄС "Механізм сполучення Європи".

Основні заходи включають:

  • будівництво нових смуг для вантажівок;
  • додаткову смугу на заїзд;
  • облаштування парковки для транспортних засобів;
  • суттєве збільшення пропускної здатності для вантажного транспорту

Спільна заявка в рамках механізму SAFE

Румунська сторона запропонувала створити спільну заявку в рамках механізму Євросоюзу SAFE. В основі ініціативи – розширення дороги до пункту пропуску та модернізація прилеглих ділянок. Наразі технічні команди обох країн опрацьовують деталі та можливості реалізації проєкту.

Під час зустрічі сторони також обговорили:

  • Формування консолідованого списку інфраструктурних пріоритетів для подання на фінансування міжнародних партнерів;
  • Фінальний етап підготовки оновленої міжурядової угоди про розвиток спільної ділянки кордону;
  • Статус міждержавної угоди щодо відкриття нових локальних пунктів пропуску;
  • Відновлення пропуску автобусів великої місткості через пункт пропуску "Дяківці"

Нагадаємо, ще в кінці жовтня оголосили тендер на модернізацію пункту пропуску “Порубне – Сірет” у межах програми ЄС Connecting Europe Facility (CEF), щоб підвищити пропускну спроможність та ефективність маршруту.

Автор:
Тетяна Гойденко