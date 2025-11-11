Запланована подія 2

Пункт пропуску на кордоні з Румунією не працює через ситуацію з енергетикою

Пункт пропуску "Дяківці"
На пункті пропуску "Дяківці" немає світла через обстріли / ДПСУ

Пункт пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією знеструмлений через ситуацію з енергетикою, пропуск автомобілів не здійснюється в обидві сторони.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що в результаті масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці" наразі відсутнє промислове електроживлення.

"У зв'язку з цим оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснюється. Вживаються заходи з відновлення електропостачання", - зауважили у відомстві.

Мандрівників закликали скористатися пунктами пропуску "Красноїльськ" та "Порубне" під час перетину кордону з Румунією.

Нагадаємо, ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одеської області. Критична інфраструктура регіону працює на генераторах

Нагадаємо, у зв`язку з впровадженням цифрової системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES) можливе сповільнення пропуску громадян через пункти пропуску на кордоні з Польщею.

Автор:
Світлана Манько