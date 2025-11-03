Українців попередили про сповільнення руху на кордоні з Польщею: у чому причина

У зв`язку з впровадженням цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES) можливе сповільнення пропуску громадян через пункти пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин" на кордоні з Польщею.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що з 3 листопада 2025 року усі подорожні, які перетинатимуть кордон через зазначені пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти.

Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не потрібні.

Під час наступних в'їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену.

У Держмитслужбі наголошують, що впровадження системи на може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур.

Тому українцям рекомендують планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею почали впроваджувати EES, що зумовило збільшення черг у пунктах пропуску.

Зміна правил перетину кордонів ЄС

З 12 жовтня 2025 року Європейський Союз запустив систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System — EES). Вона автоматично фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, включно з громадянами України.

EES планували запустити ще минулого листопада, але впровадження відклали, бо деякі країни ЄС були не готові. Тоді Франція, Німеччина та Нідерланди сповістили Європейську комісію, що нова система досі не є достатньо стабільною, а випробування, необхідні для її запровадження, проведені ще не були.

З 28 жовтня 2025 року у всіх пунктах пропуску на кордоні України та Угорщини запрацювала система EES.