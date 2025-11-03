Украинцев предупредили о замедлении движения на границе с Польшей: в чем причина

В связи с внедрением цифровой системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES) возможно замедление пропуска граждан через пункты пропуска "Ягодин — Дорогуск" и "Устилуг — Зосин" на границе с Польшей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Отмечается, что с 3 ноября 2025 все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничной стражи.

Это подразумевает сканирование паспорта и сбор биометрических данных: фотографирование и снятие отпечатков пальцев. Для детей до 12 лет отпечатки не требуются.

На следующих въездах биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией Шенгена.

В Гостаможслужбе подчеркивают, что внедрение системы может привести к увеличению времени, необходимого для контрольных процедур.

Поэтому украинцам рекомендуют планировать поездки с большим запасом времени или выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска.

Напомним, на границе с Польшей начали внедрять EES, что обусловило увеличение очередей в пунктах пропуска.

Изменение правил пересечения границ ЕС

С 12 октября 2025 года Европейский Союз запустил систему въезда/выезда (Entry/Exit System – EES). Она будет автоматически фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, включая граждан Украины.

EES планировали запустить еще в ноябре прошлого года, но внедрение отложили, потому что некоторые страны ЕС были не готовы. Тогда Франция, Германия и Нидерланды известили Европейскую комиссию, что новая система до сих пор не достаточно стабильна, а испытания, необходимые для ее внедрения, проведены еще не были.

С 28 октября 2025 г. во всех пунктах пропуска на границе Украины и Венгрии заработала система EES.