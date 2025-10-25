- Категория
В пунктах пропуска Львовщины внедряют систему EES: выезда ожидают более 400 автомобилей
На границе с Польшей в пунктах пропуска Львовской области внедряется новая система контроля EES (Entry/Exit System), что обусловило увеличение очереди на границе.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госпогранслужбу.
EES предусматривает фиксацию пересечения внешних границ Шенгенской зоны без проставления штампов в паспорта. Система распространяется на всех граждан третьих стран, в том числе украинцев, въезжающих в Шенгенскую зону на короткий срок — до 90 дней в течение 180-дневного периода.
Во время первого въезда в страны ЕС после запуска EES граждане проходят дополнительную регистрацию: снимают четыре отпечатка пальцев и снимают лицо. Эта процедура применяется ко всем лицам от 12 лет и может замедлять скорость оформления путешественников на границе.
Система полностью действует в пунктах пропуска "Медика" и "Корчевая", а также в железнодорожном пункте "Перемышль". На других пунктах пропуска, примыкающих к Львовщине, EES работает в тестовом режиме.
Пограничная служба советует учитывать возможные задержки и планировать поездки с учетом времени прохождения регистрации.
Как сообщает 7 пограничный Карпатский отряд, на границе с Польшей ожидаются значительные очереди.
По состоянию на 10.00 выезд из Украины ожидает:
- "Краковец" – 115 авто;
- "Грушев" – 90 авто;
- "Угринов" – 75 авто;
- "Шегини" - 70 авто; "Нижанковичи" - 40 авто;
- "Рава-Русская" – 40 авто;
- "Смольница" - 30 авто.
Напомним, с 12 октября 2025 года Европейский Союз запустил EES. Она будет автоматически фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, включая граждан Украины.
EES планировали запустить еще в ноябре прошлого года, но внедрение отложили, потому что некоторые страны ЕС были не готовы. Тогда Франция, Германия и Нидерланды известили Европейскую комиссию, что новая система до сих пор не достаточно стабильна, а испытания, необходимые для ее внедрения, проведены еще не были.