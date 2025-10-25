У пунктах пропуску Львівщини впроваджують систему EES: на виїзд очікують понад 400 автівок

На кордоні з Польщею у пунктах пропуску Львівської області впроваджують нову систему контролю EES (Entry/Exit System), що зумовило збільшення черги на кордоні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держприкордонслужбу.

EES передбачає фіксацію перетину зовнішніх кордонів Шенгенської зони без проставлення штампів у паспорти. Система поширюється на всіх громадян третіх країн, зокрема й українців, які в’їжджають до Шенгенської зони на короткий термін — до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Під час першого в’їзду до країн ЄС після запуску EES громадяни проходять додаткову реєстрацію: знімають чотири відбитки пальців і здійснюють фотографування обличчя. Ця процедура застосовується до всіх осіб віком від 12 років і може уповільнювати швидкість оформлення подорожніх на кордоні.

Система наразі повністю діє в пунктах пропуску "Медика" та "Корчова", а також у залізничному пункті "Перемишль". На інших пунктах пропуску, що межують із Львівщиною, EES працює у тестовому режимі.

Прикордонна служба радить враховувати можливі затримки та планувати поїздки з урахуванням часу на проходження реєстрації.

Як повідомляє 7 прикордонний Карпатський загін, наразі на кордоні з Польщею очікуються значні черги.

Станом на 10.00 на виїзд з України очікує:

"Краківець" - 115 авто;

"Грушів" - 90 авто;

"Угринів" - 75 авто;

"Шегині" - 70 авто;"Нижанковичі" - 40 авто;

"Рава-Руська" - 40 авто;

"Смільниця" - 30 авто.

Нагадаємо, з 12 жовтня 2025 року Європейський Союз запустив EES. Вона автоматично фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, включно з громадянами України.

EES планували запустити ще минулого листопада, але впровадження відклали, бо деякі країни ЄС були не готові. Тоді Франція, Німеччина та Нідерланди сповістили Європейську комісію, що нова система досі не є достатньо стабільною, а випробування, необхідні для її запровадження, проведені ще не були.