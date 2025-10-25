Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Готівковий курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,30

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У пунктах пропуску Львівщини впроваджують систему EES: на виїзд очікують понад 400 автівок

система EES, кордон, пункт пропуску
Система поширюється на всіх громадян третіх країн, зокрема й українців / Західний кордон

На кордоні з Польщею у пунктах пропуску Львівської області впроваджують нову систему контролю EES (Entry/Exit System), що зумовило збільшення черги на кордоні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держприкордонслужбу.

EES передбачає фіксацію перетину зовнішніх кордонів Шенгенської зони без проставлення штампів у паспорти. Система поширюється на всіх громадян третіх країн, зокрема й українців, які в’їжджають до Шенгенської зони на короткий термін — до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Під час першого в’їзду до країн ЄС після запуску EES громадяни проходять додаткову реєстрацію: знімають чотири відбитки пальців і здійснюють фотографування обличчя. Ця процедура застосовується до всіх осіб віком від 12 років і може уповільнювати швидкість оформлення подорожніх на кордоні.

Система наразі повністю діє в пунктах пропуску "Медика" та "Корчова", а також у залізничному пункті "Перемишль". На інших пунктах пропуску, що межують із Львівщиною, EES працює у тестовому режимі.

Прикордонна служба радить враховувати можливі затримки та планувати поїздки з урахуванням часу на проходження реєстрації.

Як повідомляє 7 прикордонний Карпатський загін, наразі на кордоні з Польщею очікуються значні черги.

Станом на 10.00 на виїзд з України очікує:

  • "Краківець" - 115 авто;
  • "Грушів" - 90 авто;
  • "Угринів" - 75 авто;
  • "Шегині" - 70 авто;"Нижанковичі" - 40 авто;
  • "Рава-Руська" - 40 авто;
  • "Смільниця" - 30 авто.

Нагадаємо, з 12 жовтня 2025 року Європейський Союз запустив EES. Вона автоматично фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, включно з громадянами України.

EES планували запустити ще минулого листопада, але впровадження відклали, бо деякі країни ЄС були не готові. Тоді Франція, Німеччина та Нідерланди сповістили Європейську комісію, що нова система досі не є достатньо стабільною, а випробування, необхідні для її запровадження, проведені ще не були.

Автор:
Тетяна Гойденко