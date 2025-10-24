Запланована подія 2

Очікуються черги: митний пост "Устилуг" на кордоні з Польщею частково перекриють через ремонтні роботи

Устилуг
Водіїв просять враховувати ці обставини

Через ремонтно-будівельні роботи на українській стороні митного посту "Устилуг" рух транспортних засобів і вантажів, що прибувають із польського "Зосина", буде сповільнено.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Також можливе додаткове накопичення автомобілів на суміжній стороні.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області запланувала повне перекриття "червоного коридора" МП "Устилуг" з 27 жовтня до 1 листопада 2025 року включно, а часткове перекриття – з 3 до 8 листопада. Водіїв просять враховувати ці обставини при плануванні поїздок.

У разі тривалого очікування на "Зосин-Устилуг" рекомендується обирати альтернативні маршрути. Найближчий «пасажирський» пункт пропуску – "Долгобичув-Угринів", де дозволено рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн. З польської сторони він розташований за 45 км від Устилуга.

Нагадаємо, з 15 жовтня до 15 грудня 2025 року у пункті пропуску "Краківець–Корчова" можливе сповільнення руху вантажного транспорту на виїзд з України. Це пов’язано з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів та монтажем систем радіаційного контролю з польського боку.

Автор:
Тетяна Гойденко