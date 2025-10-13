На кордоні з Польщею очікується затримка руху вантажного транспорту: в чому причина

У пункті пропуску “Краківець–Корчова” очікується сповільнення пропуску вантажного транспорту через проведення технічних робіт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Тимчасові обмеження руху вантажівок

З 15 жовтня до 15 грудня 2025 року у пункті пропуску "Краківець–Корчова" можливе сповільнення руху вантажного транспорту на виїзд з України. Це пов’язано з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів та монтажем систем радіаційного контролю з польського боку.

Водіям радять враховувати можливі затримки під час планування поїздок.

"Просимо водіїв зважати на ці обставини та за можливості обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", - йдеться в повідомленні.

