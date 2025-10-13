Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

+0,10

EUR

48,11

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,61

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На кордоні з Польщею очікується затримка руху вантажного транспорту: в чому причина

кордон, Польща
Тимчасові обмеження руху вантажівок у Краківці / Державна митна служба України

У пункті пропуску “Краківець–Корчова” очікується сповільнення пропуску вантажного транспорту через проведення технічних робіт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Тимчасові обмеження руху вантажівок

З 15 жовтня до 15 грудня 2025 року у пункті пропуску "Краківець–Корчова" можливе сповільнення руху вантажного транспорту на виїзд з України. Це пов’язано з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів та монтажем систем радіаційного контролю з польського боку.

Водіям радять враховувати можливі затримки під час планування поїздок.

"Просимо водіїв зважати на ці обставини та за можливості обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, на під’їздах до міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на Волині розпочато завершальний етап капітального ремонту дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

Автор:
Ольга Опенько