На кордоні з Польщею очікується затримка руху вантажного транспорту: в чому причина
У пункті пропуску “Краківець–Корчова” очікується сповільнення пропуску вантажного транспорту через проведення технічних робіт.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.
Тимчасові обмеження руху вантажівок
З 15 жовтня до 15 грудня 2025 року у пункті пропуску "Краківець–Корчова" можливе сповільнення руху вантажного транспорту на виїзд з України. Це пов’язано з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів та монтажем систем радіаційного контролю з польського боку.
Водіям радять враховувати можливі затримки під час планування поїздок.
"Просимо водіїв зважати на ці обставини та за можливості обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на під’їздах до міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на Волині розпочато завершальний етап капітального ремонту дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин.