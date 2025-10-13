Запланована подія 2

На границе с Польшей ожидается задержка движения грузового транспорта: в чем причина

В пункте пропуска Краковец-Корчева ожидается замедление пропуска грузового транспорта через проведение технических работ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессцентр Государственной пограничной службы.

Временные ограничения движения грузовиков

С 15 октября по 15 декабря 2025 года в пункте пропуска "Краковец-Корчева" возможно замедление движения грузового транспорта на выезд из Украины. Это связано с проведение профилактического обслуживания весовых комплексов и монтажом систем радиационного контроля с польской стороны.

Водителям советуют учитывать возможные задержки при планировании поездок.

"Просим водителей учитывать эти обстоятельства и по возможности выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Напомним, на подъездах к международному автомобильному пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск" на Волыни начат завершающий этап капитального ремонта дороги государственного значения М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

Автор:
Ольга Опенько