На границе с Польшей ожидается задержка движения грузового транспорта: в чем причина

В пункте пропуска Краковец-Корчева ожидается замедление пропуска грузового транспорта через проведение технических работ.

Временные ограничения движения грузовиков

С 15 октября по 15 декабря 2025 года в пункте пропуска "Краковец-Корчева" возможно замедление движения грузового транспорта на выезд из Украины. Это связано с проведение профилактического обслуживания весовых комплексов и монтажом систем радиационного контроля с польской стороны.

Водителям советуют учитывать возможные задержки при планировании поездок.

"Просим водителей учитывать эти обстоятельства и по возможности выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

