Ожидаются очереди: таможенный пост "Устилуг" на границе с Польшей частично перекроют из-за ремонтных работ

Устилуг
Водителей просят учитывать эти обстоятельства

Из-за ремонтно-строительных работ на украинской стороне таможенного поста "Устилуг" движение транспортных средств и грузов, прибывающих из польского "Зосина", будет замедлено.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Также возможно дополнительное накопление автомобилей на сопредельной стороне.

Служба восстановления и развития инфраструктуры Волынской области запланировала полное перекрытие "красного коридора" МП "Устилуг" с 27 октября по 1 ноября 2025 года включительно, а частичное перекрытие - с 3 по 8 ноября. Водителей просят учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.

В случае длительного ожидания "Зосин-Устилуг" рекомендуется выбирать альтернативные маршруты. Ближайший «пассажирский» пункт пропуска – "Долгобыч-Угринов", где разрешено движение транспортных средств массой до 7,5 тонн. С польской стороны он расположен в 45 км от Устилуга.

Напомним, с 15 октября по 15 декабря 2025 года в  пункте пропуска "Краковец-Корчева" возможно замедление движения грузового транспорта на выезд из Украины. Это связано с проведение профилактического обслуживания весовых комплексов и монтажом систем радиационного контроля с польской стороны.

Автор:
Татьяна Гойденко