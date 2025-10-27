Запланована подія 2

Румыния продолжила ограничение дорожного движения на границе с Украиной: какая причина

пункт пропуска Солотвино
В пункте пропуска Солотвино — Сигету Мармацией будут действовать ограничения движения. Фото: facebook.com/ZAKcustomsUA

В связи с ремонтом моста через реку Тиса Румыния продолжила ограничение дорожного движения на границе с Украиной в пределах пунктов пропуска "Солотвино – Сигету Мармацией". Пешеходы будут осуществлять пересечение границы в обычном режиме.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

По информации румынской стороны, движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто для проведения инфраструктурных работ. Ограничения будут действовать с 27 октября в течение 33 дней ежедневно во временном промежутке с 9:00 до 15:30.

В этот период пешеходный доступ через границу будет осуществляться в обычном режиме.

В Гостаможслужбе советуют гражданам, планирующим пересечение границы, нужно учесть эту информацию и, при необходимости, воспользоваться другими доступными пунктами пропуска.

Ранее сообщалось о том, что из-за ремонтно-строительных работ на украинской стороне таможенного поста "Устилуг" движение транспортных средств и грузов, прибывающих из польского "Зосина", будет замедлено.

Кроме того, с 15 октября по 15 декабря 2025 года в пункте пропуска "Краковец-Корчева" возможно замедление движения грузового транспорта на выезд из Украины. Это связано с проведение профилактического обслуживания весовых комплексов и монтажом систем радиационного контроля с польской стороны.

Автор:
Татьяна Ковальчук