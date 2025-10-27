Румунія продовжила обмеження дорожнього руху на кордоні з Україною: яка причина

У звʼязку з ремонтом мосту через річку Тиса Румунія продовжила обмеження дорожнього руху на кордоні з Україною у межах пунктів пропуску "Солотвино - Сігету Мармацієй". Пішоходи здійснюватимуть перетин кордону у звичному режимі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

За інформацією від румунської сторони, рух автомобільного транспорту буде повністю перекрито для проведення інфраструктурних робіт. Обмеження діятимуть з 27 жовтня протягом 33 днів щоденно у часовому проміжку з 9:00 до 15:30 години.

У цей період пішохідний доступ через кордон здійснюватиметься у звичайному режимі.

У Держмитслужбі радять громадянам, які планують перетин кордону, потрібно врахувати цю інформацію та, за необхідності, скористатися іншими доступними пунктами пропуску.

Раніше повідомлялося про те, що через ремонтно-будівельні роботи на українській стороні митного посту "Устилуг" рух транспортних засобів і вантажів, що прибувають із польського "Зосина", буде сповільнено.

Крім того, з 15 жовтня до 15 грудня 2025 року у пункті пропуску "Краківець–Корчова" можливе сповільнення руху вантажного транспорту на виїзд з України. Це пов’язано з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів та монтажем систем радіаційного контролю з польського боку.