На украинско-венгерской границе введена система EES для граждан третьих стран

С 28 октября 2025 г. во всех пунктах пропуска на границе Украины и Венгрии заработала система Entry/Exit System (EES).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госпогранслужбу .

Она предполагает сбор биометрических данных граждан третьих стран для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности и точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС.

Ранее система начала функционировать в пунктах пропуска:

Берегшурань – Лужанка (с 12 октября 2025 г.);

Захонь – Чоп (с 21 октября 2025).

Представители венгерской стороны отмечают, что внедрение EES не изменяет общий порядок пересечения границы, поэтому гражданам советуют учитывать новые процедуры при планировании поездок.

Напомним, несколько дней назад на границе с Польшей начали внедрять EES (Entry/Exit System), что обусловило увеличение очереди на границе.

EES планировали запустить еще в ноябре прошлого года, но внедрение отложили, потому что некоторые страны ЕС были не готовы. Тогда Франция, Германия и Нидерланды известили Европейскую комиссию, что новая система до сих пор не достаточно стабильна, а испытания, необходимые для ее внедрения, проведены еще не были.

Однако 12 октября 2025 года Европейский Союз в конце концов запустил EES. Она будет автоматически фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, включая граждан Украины.