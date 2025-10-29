Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Наличный курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,34

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На украинско-венгерской границе введена система EES для граждан третьих стран

граница, кпп, пункт пропуска
На украинско-венгерской границе введена система EES/Западная граница

С 28 октября 2025 г. во всех пунктах пропуска на границе Украины и Венгрии заработала система Entry/Exit System (EES).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госпогранслужбу .

Она предполагает сбор биометрических данных граждан третьих стран для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности и точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС.

Ранее система начала функционировать в пунктах пропуска:

  • Берегшурань – Лужанка (с 12 октября 2025 г.);
  • Захонь – Чоп (с 21 октября 2025).

Представители венгерской стороны отмечают, что внедрение EES не изменяет общий порядок пересечения границы, поэтому гражданам советуют учитывать новые процедуры при планировании поездок.

Напомним, несколько дней назад на границе с Польшей начали внедрять EES (Entry/Exit System), что обусловило увеличение очереди на границе.

EES планировали запустить еще в ноябре прошлого года, но внедрение отложили, потому что некоторые страны ЕС были не готовы. Тогда Франция, Германия и Нидерланды известили Европейскую комиссию, что новая система до сих пор не достаточно стабильна, а испытания, необходимые для ее внедрения, проведены еще не были.

Однако 12 октября 2025 года Европейский Союз в конце концов запустил   EES. Она будет автоматически фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, включая граждан Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко