Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,34

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На українсько-угорському кордоні запроваджено систему EES для громадян третіх країн

кордон, кпп, пункт пропуску
На українсько-угорському кордоні запроваджено систему EES / Західний кордон

З 28 жовтня 2025 року у всіх пунктах пропуску на кордоні України та Угорщини запрацювала система Entry/Exit System (EES).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держприкордонслужбу.

Вона передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки та точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС.

Раніше система почала функціонувати у пунктах пропуску:

  • Берегшурань – Лужанка (з 12 жовтня 2025 року);
  • Захонь – Чоп (з 21 жовтня 2025 року).

Представники угорської сторони зазначають, що впровадження EES не змінює загальний порядок перетину кордону, тому громадянам радять враховувати нові процедури під час планування подорожей.

Нагадаємо, кілька днів тому на кордоні з Польщею почали впроваджувати EES (Entry/Exit System) що зумовило збільшення черги на кордоні.

EES планували запустити ще минулого листопада, але впровадження відклали, бо деякі країни ЄС були не готові. Тоді Франція, Німеччина та Нідерланди сповістили Європейську комісію, що нова система досі не є достатньо стабільною, а випробування, необхідні для її запровадження, проведені ще не були.

Проте 12 жовтня 2025 року Європейський Союз зрештою запустив EES. Вона автоматично фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, включно з громадянами України.

Автор:
Тетяна Гойденко