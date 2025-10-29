На українсько-угорському кордоні запроваджено систему EES для громадян третіх країн

З 28 жовтня 2025 року у всіх пунктах пропуску на кордоні України та Угорщини запрацювала система Entry/Exit System (EES).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держприкордонслужбу.

Вона передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки та точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС.

Раніше система почала функціонувати у пунктах пропуску:

Берегшурань – Лужанка (з 12 жовтня 2025 року);

Захонь – Чоп (з 21 жовтня 2025 року).

Представники угорської сторони зазначають, що впровадження EES не змінює загальний порядок перетину кордону, тому громадянам радять враховувати нові процедури під час планування подорожей.

Нагадаємо, кілька днів тому на кордоні з Польщею почали впроваджувати EES (Entry/Exit System) що зумовило збільшення черги на кордоні.

EES планували запустити ще минулого листопада, але впровадження відклали, бо деякі країни ЄС були не готові. Тоді Франція, Німеччина та Нідерланди сповістили Європейську комісію, що нова система досі не є достатньо стабільною, а випробування, необхідні для її запровадження, проведені ще не були.

Проте 12 жовтня 2025 року Європейський Союз зрештою запустив EES. Вона автоматично фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, включно з громадянами України.