- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
На границе с Румынией модернизируют грузовой терминал (ФОТО)
На пункте пропуска "Порубное — Сирет" на украинско-румынской границе завершается первая очередь модернизации грузового терминала.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
Уже выполнены основные строительные и инженерные работы:
- обустроена система дождевой канализации и очистные сооружения,
- уложено новое дорожное покрытие,
- установлены конструкции над полосами движения, павильон для пограничников, системы радиационного контроля, освещения, ограды и шлагбаумы.
В настоящее время идет завершение каркаса будущего грузового терминала.
В Минразвития подчеркивают, что после запуска терминал сможет пропускать больше грузового транспорта, что ускорит пересечение границы.
Реконструкция предусматривает строительство четырех дополнительных полос движения, зону ожидания и современные таможенные и контрольные решения.
Проект реализуется на условиях софинансирования: 50% – за счет гранта ЕС в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), еще 50% – за счет государственного бюджета Украины.
Напомним, Украина и Румыния договорились о развитии пограничной инфраструктуры и реализации новых транспортных проектов. Среди ключевых инициатив - открытие нового пункта пропуска "Белая Церковь - Сигета Мармацией", реконструкция пункта "Порубное - Сирет" и строительство моста через Дунай.