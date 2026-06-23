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На границе с Румынией модернизируют грузовой терминал (ФОТО)

Первая очередь модернизации КПП «Порубное – Сирет»
Первая очередь модернизации КПП «Порубное – Сирет» / Минрозвития общин и территорий

На пункте пропуска "Порубное — Сирет" на украинско-румынской границе завершается первая очередь модернизации грузового терминала.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Уже выполнены основные строительные и инженерные работы:

  • обустроена система дождевой канализации и очистные сооружения,
  • уложено новое дорожное покрытие,
  • установлены конструкции над полосами движения, павильон для пограничников, системы радиационного контроля, освещения, ограды и шлагбаумы.

В настоящее время идет завершение каркаса будущего грузового терминала.

В Минразвития подчеркивают, что после запуска терминал сможет пропускать больше грузового транспорта, что ускорит пересечение границы.

Реконструкция предусматривает строительство четырех дополнительных полос движения, зону ожидания и современные таможенные и контрольные решения.

Фото 2 — На границе с Румынией модернизируют грузовой терминал (ФОТО)
Фото 3 — На границе с Румынией модернизируют грузовой терминал (ФОТО)
Фото 4 — На границе с Румынией модернизируют грузовой терминал (ФОТО)
Фото 5 — На границе с Румынией модернизируют грузовой терминал (ФОТО)
Фото 6 — На границе с Румынией модернизируют грузовой терминал (ФОТО)
Фото 7 — На границе с Румынией модернизируют грузовой терминал (ФОТО)

Проект реализуется на условиях софинансирования: 50% – за счет гранта ЕС в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), еще 50% – за счет государственного бюджета Украины.

Напомним, Украина и Румыния договорились о развитии пограничной инфраструктуры и реализации новых транспортных проектов. Среди ключевых инициатив - открытие нового пункта пропуска "Белая Церковь - Сигета Мармацией", реконструкция пункта "Порубное - Сирет" и строительство моста через Дунай.

Автор:
Светлана Манько