На границе с Румынией модернизируют грузовой терминал (ФОТО)

На пункте пропуска "Порубное — Сирет" на украинско-румынской границе завершается первая очередь модернизации грузового терминала.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Уже выполнены основные строительные и инженерные работы:

обустроена система дождевой канализации и очистные сооружения,

уложено новое дорожное покрытие,

установлены конструкции над полосами движения, павильон для пограничников, системы радиационного контроля, освещения, ограды и шлагбаумы.

В настоящее время идет завершение каркаса будущего грузового терминала.

В Минразвития подчеркивают, что после запуска терминал сможет пропускать больше грузового транспорта, что ускорит пересечение границы.

Реконструкция предусматривает строительство четырех дополнительных полос движения, зону ожидания и современные таможенные и контрольные решения.

Проект реализуется на условиях софинансирования: 50% – за счет гранта ЕС в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), еще 50% – за счет государственного бюджета Украины.

Напомним, Украина и Румыния договорились о развитии пограничной инфраструктуры и реализации новых транспортных проектов. Среди ключевых инициатив - открытие нового пункта пропуска "Белая Церковь - Сигета Мармацией", реконструкция пункта "Порубное - Сирет" и строительство моста через Дунай.