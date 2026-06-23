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На кордоні з Румунією модернізують вантажний термінал (ФОТО)
На пункті пропуску "Порубне – Сірет" на українсько-румунському кордоні завершується перша черга модернізації вантажного терміналу.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.
Зазначається, що вже виконано основні будівельні та інженерні роботи:
- облаштовано систему дощової каналізації і очисні споруди,
- укладене нове дорожнє покриття,
- встановлено конструкції над смугами руху, павільйон для прикордонників, системи радіаційного контролю, освітлення, огорожу та шлагбауми.
Наразі триває завершення каркаса майбутнього вантажного терміналу.
У Мінрозвитку підкреслюють, що після запуску термінал зможе пропускати більше вантажного транспорту, що пришвидшить перетин кордону.
Реконструкція передбачає також будівництво чотирьох додаткових смуг руху, зону очікування та сучасні митні й контрольні рішення.
Проєкт реалізується на умовах співфінансування: 50% — за рахунок гранту ЄС у межах програми Connecting Europe Facility (CEF), ще 50% — за рахунок державного бюджету України.
Нагадаємо, Україна та Румунія домовилися про розвиток прикордонної інфраструктури та реалізацію нових транспортних проєктів. Серед ключових ініціатив - відкриття нового пункту пропуску “Біла Церква -Сігету Мармацієй”, реконструкція пункту “Порубне - Сірет" та будівництво мосту через Дунай.