На кордоні з Румунією модернізують вантажний термінал (ФОТО)

На пункті пропуску "Порубне – Сірет" на українсько-румунському кордоні завершується перша черга модернізації вантажного терміналу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що вже виконано основні будівельні та інженерні роботи:

облаштовано систему дощової каналізації і очисні споруди,

укладене нове дорожнє покриття,

встановлено конструкції над смугами руху, павільйон для прикордонників, системи радіаційного контролю, освітлення, огорожу та шлагбауми.

Наразі триває завершення каркаса майбутнього вантажного терміналу.

У Мінрозвитку підкреслюють, що після запуску термінал зможе пропускати більше вантажного транспорту, що пришвидшить перетин кордону.

Реконструкція передбачає також будівництво чотирьох додаткових смуг руху, зону очікування та сучасні митні й контрольні рішення.

Проєкт реалізується на умовах співфінансування: 50% — за рахунок гранту ЄС у межах програми Connecting Europe Facility (CEF), ще 50% — за рахунок державного бюджету України.

Нагадаємо, Україна та Румунія домовилися про розвиток прикордонної інфраструктури та реалізацію нових транспортних проєктів. Серед ключових ініціатив - відкриття нового пункту пропуску “Біла Церква -Сігету Мармацієй”, реконструкція пункту “Порубне - Сірет" та будівництво мосту через Дунай.