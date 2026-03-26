78% українців стали витрачати більше за останній рік – опитування

Витрати українців зростають другий рік поспіль: 78% громадян почали витрачати більше, ніж торік, тоді як лише 13% вдається економити. При цьому 72% опитаних намагаються планувати свій бюджет.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, яка провела опитування стосовно витрат українців за останній рік та планування бюджету.

Результати опитування показали, що 78% українців стали витрачати більше за останній рік. Водночас 13% опитаних намагаються економити, тому скоротили витрати.

При цьому аналогічне опитування проводилося у 2025 році. Результати цього року показали, що витрати українців продовжують зростати.

Відповіді на питання “Чи збільшилися ваші витрати за останній рік?” розподілилися таким чином:

Так, витрачаю більше — 78% (76% у 2025 році);

Витрачаю менше, намагаюся економити — 13% (14% у 2025 році);

Витрачаю так само, як і раніше — 9% (10% у 2025 році).

Команда також дізналася, чи мають українці звичку планувати витрати. 72% опитаних планують витрати: чверть користувачів (24%) планують усі витрати наперед, а 48% — лише значні або регулярні, як-от комуналка. Натомість 16% респондентів не бачать сенсу в плануванні.

На питання “Чи є у вас звичка планувати витрати?” відповіді розподілилися наступним чином:

Планую лише значні та/або регулярні витрати, як-от комуналку — 48% (49% у 2025 році);

Так, планую витрати наперед — 24% (27% у 2025 році);

Не планую витрати, не бачу сенсу — 16% (15% у 2025 році);

Хочу планувати, але поки не роблю цього — 12% (9% у 2025 році).

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 25 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Зауважимо, майже весь свій місячний бюджет українці витрачають на товари та послуги першої необхідності. У середньому 84% витрат припадає саме на базові потреби, тоді як у Німеччині та Нідерландах цей показник становить 56–59%.