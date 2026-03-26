Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,05

43,95

EUR

51,20

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

78% українців стали витрачати більше за останній рік – опитування

шопінг
Витрати українців зростають другий рік поспіль / Depositphotos

Витрати українців зростають другий рік поспіль: 78% громадян почали витрачати більше, ніж торік, тоді як лише 13% вдається економити. При цьому 72% опитаних намагаються планувати свій бюджет.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, яка  провела опитування стосовно витрат українців за останній рік та планування бюджету.

Результати опитування показали, що 78% українців стали витрачати більше за останній рік. Водночас 13% опитаних намагаються економити, тому скоротили витрати. 

При цьому аналогічне опитування проводилося у 2025 році. Результати цього року показали, що витрати українців продовжують зростати.

Відповіді на питання “Чи збільшилися ваші витрати за останній рік?” розподілилися таким чином:

  • Так, витрачаю більше — 78% (76% у 2025 році);
  • Витрачаю менше, намагаюся економити — 13% (14% у 2025 році);
  • Витрачаю так само, як і раніше — 9% (10% у 2025 році).

Команда також дізналася, чи мають українці звичку планувати витрати. 72% опитаних планують витрати: чверть користувачів (24%) планують усі витрати наперед, а 48% — лише значні або регулярні, як-от комуналка. Натомість 16% респондентів не бачать сенсу в плануванні.

На питання “Чи є у вас звичка планувати витрати?” відповіді розподілилися наступним чином:

  • Планую лише значні та/або регулярні витрати, як-от комуналку — 48% (49% у 2025 році);
  • Так, планую витрати наперед — 24% (27% у 2025 році);
  • Не планую витрати, не бачу сенсу — 16% (15% у 2025 році);
  • Хочу планувати, але поки не роблю цього — 12% (9% у 2025 році).

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько  25 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Зауважимо, майже весь свій місячний бюджет українці витрачають на товари та послуги першої необхідності. У середньому 84% витрат припадає саме на базові потреби, тоді як у Німеччині та Нідерландах цей показник становить 56–59%. 

Автор:
Світлана Манько