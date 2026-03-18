Життя без запасу: скільки коштів витрачають українці на товари першої необхідності

Майже весь свій місячний бюджет українці витрачають на товари та послуги першої необхідності. У середньому 84% витрат припадає саме на базові потреби, тоді як у Німеччині та Нідерландах цей показник становить 56–59%. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на результати дослідження компанії Deloitte Ukraine.

Найменшу частку коштів українці витрачають на дозвілля – лише 1% загального бюджету, тоді як у європейських країнах на відпочинок і розваги спрямовують 16–17% витрат. Водночас у "бажаному" бюджеті респонденти хотіли б зменшити частку витрат на базові потреби до 46%, натомість збільшити витрати на дозвілля до 19% і стільки ж – відкладати на заощадження та інвестиції.

Офлайн залишається основним каналом покупок

Лідерка напряму PR компанії Deloitte Ukraine повідомила, що попри розвиток електронної комерції українці й надалі надають перевагу традиційним форматам торгівлі.

"Більшість базових товарів українці купують у фізичних магазинах. Так, 76% споживачів обирають офлайн для придбання продуктів харчування (72% у 2024 році), 63% – лікарських засобів (59% торік), а 66% – товарів для дому та побутової хімії (64% у 2024 році)", – зазначила вона.

Водночас, за її словами, онлайн-сегмент продовжує зміцнювати позиції. Так, у 2025 році 18% українців купували електроніку та побутову техніку в інтернеті проти 17% у 2024 році. Частка покупців косметики та парфумерії зросла з 15% у 2024-му до 18% у 2025-му, а одягу й взуття — з 15% до 17% відповідно.

Купівельна активність поступово відновлюється

Споживча активність українців у 2025 році зросла у багатьох категоріях. Найбільше – у базових сегментах: 14% опитаних стали частіше купувати продукти харчування, а 38% витрачали на них більше коштів. Схожа ситуація з ліками: 21% купують їх частіше, а 36% збільшили витрати в цій категорії.

Водночас українці залишаються обережними у витратах. Найменше економлять на дитячих товарах, товарах для домашніх улюбленців, освіті та пальному. А от побутова хімія, одяг, взуття й косметика — це ті категорії, де українці частіше шукають способи заощадити.

Відгуки, TikTok і ШІ впливають на вибір

Разом зі зростанням активності змінюється і сам процес вибору товарів. Для 34% українців вирішальним фактором залишаються відгуки інших користувачів.

Соціальні мережі дедалі частіше стають "вітриною" для нових продуктів. Для 19% опитаних основною платформою пошуку новинок є TikTok. Зокрема, 42% українців дізнаються про нові книжкові видання саме через соцмережі.

Зростає і роль штучного інтелекту: у 2025 році 27% українців використовували ШІ для роботи або навчання – на 11 в.п. більше, ніж роком раніше. Такі інструменти допомагають шукати інформацію про товари, порівнювати характеристики та знаходити вигідні пропозиції.

Доставка і таксі стали частиною повсякденності

Цифрові сервіси впливають не лише на вибір товарів, а й те, як українці їх отримують. Доставка для багатьох уже стала нормою отримання покупок. Загалом 96% українців хоча б інколи користуються послугами доставки, а кожен десятий отримує понад 60% своїх замовлень через поштові сервіси.

Зростає й популярність поштоматів і кур’єрів — 35% опитаних почали користуватися ними частіше.

Подібна тенденція — і в міській мобільності. Близько 40% українців сприймають таксі як звичний спосіб пересування, тоді як для 29% користувачів головним фактором під час вибору сервісу є вартість поїздки.

Окрім комфорту та вартості, на рішення українців впливають і принципи. 62% споживачів свідомо не купують товари компаній, які не вийшли з російського ринку.