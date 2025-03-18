- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Українці придбали в інтернеті товарів та послуг на 239 млрд грн: як змінився середній чек
Українці продовжують обережно ставитися до своїх витрат. Якщо раніше користувачі обирали улюблений бренд, то сьогодні вони, найімовірніше, дивитимуться на ціну.
Про це йдеться у дослідження Promodo та SimilarWeb.
11 млн інтернет-покупців
Зазначається, що у 2024 році доля еCommerce в ритейлі склала 10%. Водночас кількість онлайн-покупців та частота покупок зросли.
Наразі в Україні близько 11 млн інтернет-покупців, які усереднено на рік здійснюють 17 покупок онлайн на суму 1 300 гривень. Загалом протягом 2024 року українці придбали в інтернеті товарів та послуг на загальну суму 239 млрд гривень. Цифра більша на 25%, ніж у 2023-му.
Усереднене просідання середнього чека в гривнях в усіх нішах за 2024 рік, порівняно з 2023-м, склало 17%.
Електроніка
За даними дослідження, загалом за другу половину 2024-го року дохід у цій категорії збільшився на 18% у гривнях та на 8% у доларах. Період "Чорної пʼятниці" та різдвяних свят став для ритейлерів успішнішим за торішній: дохід збільшився до 40% у гривнях.
Середній чек просів на 30% у гривнях, порівняно з аналогічним періодом минулого року через те, що користувачі продовжують переходити на дешевші аналоги.
Продукти та алкоголь
Середньозважене збільшення дохідності за друге півріччя 2024-го було на рівні 53% у гривнях та 41% у доларах. Це викликано значним зростанням трафіку внаслідок інвестицій в рекламу, а також одним з найвищих на ринку коефіцієнтом інфляції.
Якщо дохід у категорії зріс на 53% у гривнях, то трафік збільшився лише на 25%.
За прогнозами аналітиків, у 2025 році пенетрація онлайну продовжить зростати, проте, імовірно, вже не так швидко.
Аптеки
У розрізі доходу дана категорія приросла у гривнях на 12%, а у доларах — на 3%.
Кількість покупок у другому півріччі 2024 виросла на 20%. Водночас середній чек у гривнях збільшився на 50%, а у доларах — на 39%. Як наголошують аналітики, користувачі замовляли ліки саме онлайн, бо шукали вигідніші пропозиції.
Одяг та взуття
Якщо подивитися на категорію "Одягу та взуття", то протягом другого півріччя дохідна частина в гривнях просіла на 4%, а в доларі на 11%. Середній чек також просів на 13% у гривнях та 18% у доларах.
""Українці вже схильні купувати цю категорію в онлайні, але на менший середній чек. На ринку збільшили свою частину гравці з економсегмента, або ті, хто пропонує функціональні аналоги", - підкреслюють аналітики.
Вони прогнозують, що середній чек матиме тенденцію до стагнації й у 2025, а кількість трафіку в категорії, якщо і зміниться, то несуттєво.
Рекомендації бізнесу
Як констатують аналітики, перевагу матимуть бізнеси із сильним брендом, які вмітимуть вчасно давати правильну ціну у потрібний момент.
Експерти радять онлайн-бізнесам ще більше фокусуватися на утриманні наявних клієнтів, адже залучити нових покупців буде дорожче. Крім того, у 2025 році ритейлерам варто переглядати свою стратегію роботи з усіма каналами продажу, особливо з тими, яким раніше не приділяли достатньо уваги, наприклад Retention.
Нещодавно аудит-консалтингова компанія Deloitte Ukraine провела щорічне дослідження споживацької поведінки. Згідно нього, українці рідше роблять покупки, але витрачають більше коштів на окремі категорії товарів. Найбільш помітне скорочення – у сегменті дитячих товарів та будівельних матеріалів також втратили позиції – 48% споживачів скоротили частоту їх придбання.