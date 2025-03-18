Украинцы приобрели в интернете товаров и услуг на 239 млрд грн: как изменился средний чек

Украинцы продолжают осторожно относиться к своим расходам. Если раньше пользователи выбирали любимый бренд, то сегодня они, скорее всего, будут смотреть на цену.

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Об этом говорится в исследованиях Promodo и SimilarWeb.

11 млн интернет-покупателей

Отмечается, что в 2024 году доля еCommerce в ритейле составила 10%. В то же время, количество онлайн-покупателей и частота покупок выросли.

Сейчас в Украине около 11 млн интернет-покупателей, которые усреднено в год совершают 17 покупок онлайн на сумму 1 300 гривен. В течение 2024 года украинцы приобрели в интернете товаров и услуг на общую сумму 239 млрд гривен. Цифра больше на 25%, чем в 2023-м.

Усредненное проседание среднего чека в гривнах во всех нишах за 2024 год по сравнению с 2023-м составило 17%.

Электроника

По данным исследования, за вторую половину 2024 года доход в этой категории увеличился на 18% в гривнах и на 8% в долларах. Период "Черной пятницы" и рождественских праздников стал для ритейлеров успешнее прошлогоднего: доход увеличился до 40% в гривнах.

Средний чек просел на 30% в гривнах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за того, что пользователи продолжают переходить на более дешевые аналоги.

Продукты и алкоголь

Средневзвешенное увеличение доходности за второе полугодие 2024 было на уровне 53% в гривнах и 41% в долларах. Это вызвано значительным ростом трафика в результате инвестиций в рекламу, а также одним из самых высоких на рынке коэффициентом инфляции.

Если доход в категории вырос на 53% в гривнах, то трафик увеличился всего на 25%.

По прогнозам аналитиков, в 2025 году пенетрация онлайн продолжит расти, однако, вероятно, уже не так быстро.

Аптеки

В разрезе дохода данная категория приросла в гривнах на 12%, а в долларах – на 3%.

Количество покупок во втором полугодии 2024 года выросло на 20%. В то же время, средний чек в гривнах увеличился на 50%, а в долларах — на 39%. Как отмечают аналитики, пользователи заказывали лекарства именно онлайн, потому что искали более выгодные предложения.

Одежда и обувь

Если посмотреть на категорию "Одежду и обувь", то за второе полугодие доходная часть в гривнах просела на 4%, а в долларе на 11%. Средний чек просел также на 13% в гривнах и 18% в долларах.

Украинцы уже склонны покупать эту категорию в онлайне, но на меньший средний чек. На рынке увеличили свою часть игроки по экономсегменту, или те, кто предлагает функциональные аналоги", — подчеркивают аналитики.

Они прогнозируют, что средний чек будет иметь тенденцию к стагнации и в 2025 году, а количество трафика в категории, если и изменится, то несущественно.

Рекомендации бизнеса

Как констатируют аналитики, преимущество будут иметь бизнесы с сильным брендом, которые будут вовремя давать правильную цену в нужный момент.

Эксперты советуют онлайн-бизнесам еще больше фокусироваться на содержании существующих клиентов, ведь привлечь новых покупателей будет дороже. Кроме того, в 2025 году ритейлерам следует пересматривать свою стратегию работы со всеми каналами продаж, особенно с теми, которым раньше не уделяли достаточно внимания, например Retention.

Недавно аудит-консалтинговая компания Deloitte Ukraine провела ежегодное исследование потребительского поведения. Согласно ему, украинцы реже делают покупки, но тратят больше на отдельные категории товаров. Наиболее заметное сокращение – в сегменте детские товары и строительные материалы также потеряли позиции – 48% потребителей сократили частоту их приобретения.