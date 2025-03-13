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Украинцы увеличили расходы и предпочитают офлайн-магазины – исследование
Война и экономическая нестабильность продолжают менять потребительские привычки украинцев. В 2024 году, несмотря на все вызовы, они оставались едва ли не единственным островом стабильности, находя новые подходы к жизни в условиях продолжительных трудностей.
Аудит-консалтинговая компания Deloitte Ukraine провела ежегодное исследование потребительского поведения, показывающее, как украинцы вопреки трудностям сохраняют оптимизм и пересматривают свои приоритеты, адаптируясь к изменениям.
Частота покупок уменьшается, расходы растут
Согласно исследованию, украинцы реже делают покупки, но тратят больше на отдельные категории товаров. Наиболее заметное сокращение – в сегменте детских товаров, где 39% опрошенных отметили, что покупают их реже, чем на 7 в. п. больше, чем в 2023 году. Строительные материалы также лишились позиции – 48% потребителей сократили частоту их приобретения.
Вместе с тем спрос на лекарственные средства продолжает расти – 24% украинцев покупают их чаще, чем в прошлом. Так же, как и на продукты питания, средний чек изменился на 19% в оффлайне и на 18% в онлайн по сравнению с довоенным периодом. В общей сложности, 37% опрошенных увеличили расходы на продукты питания и медикаменты.
Украинцы сократили свои расходы по всем категориям — от 36% до 72% в зависимости от товара. Но есть и что-то, на чем экономят меньше всего. Уже традиционно среди таких категорий – детские товары, продукция для домашних питомцев и готовая еда.
Наименьшая экономия заметна среди молодежи: украинцы в возрасте 18–27 лет стали реже экономить на продуктах питания (56%), косметике (51%), готовой пище (57%), досуге (57%) и одежде (61%). Изменения можно увидеть во всех регионах. В частности, жители Киева и других областей стали меньше ограничивать себя в расходах на досуг и развлечения вне дома – 50% (73% в 2023 году).
Донаты и социальная ответственность
Украинцы продолжают финансово поддерживать ВСУ и пострадавших от войны – 89% респондентов отметили, что донатят, однако этот показатель снизился на 3 в. п. по сравнению с 2023 годом. Систематически доначат 29% опрошенных.
Оффлайн VS Онлайн
Как показало исследование, несмотря на развитие онлайн шопинга, традиционные магазины остаются основным форматом покупок для многих украинцев.
- 72% — выбирают оффлайн для приобретения продуктов питания,
- 64% — для бытовой химии,
- 59% — для лекарств.
- 17% — электроника и бытовая техника,
- 15% — косметические средства и парфюмерия,
- 15% – одежда и обувь.
Средний чек на продовольственные товары:
- 18-27 лет вырос на 90%, что является самым высоким показателем среди всех возрастов;
- 43-57 лет, средний чек вырос на 45%, а старшие люди чаще делают покупки в оффлайн-магазинах.
Впервые в исследовании было проанализировано покупательное поведение украинцев по книгам/Согласно результатам исследования, каждый третий опрошенный покупает их в онлайн-магазинах, по крайней мере, раз в два месяца, тратя в среднем 1028 грн за одну покупку .
Украинцы предпочитают надежные и доступные услуги
Почтовые услуги остаются неотъемлемой частью жизни 94% украинцев. Почти треть респондентов пользуются услугами почтовых операторов не реже раза в месяц. Несмотря на рост конкуренции и развитие цифровых сервисов, 66% потребителей предпочитают традиционные операторы, то есть компании, предоставляющие почтовые и логистические услуги в течение длительного времени.
Обязательные платежи и базовые нужды
Как и в прошлом году, наибольшую часть бюджета украинцы тратят на обязательные платежи, продукты питания, здравоохранение и транспорт – это составляет 77% общих расходов.
В частности, украинцы тратят:
- 30% на коммунальные платежи, аренду и долги,
- 34% – на продукты питания,
- 5% – на транспорт,
- 8% – на здравоохранение.
В то же время на досуг, отдых и туризм украинцы выделяют лишь 3% бюджета, что значительно меньше по сравнению с европейцами, где этот показатель колеблется от 15% до 20%, утверждают авторы исследования.
Инновации и технологии в жизни украинцев
Украинцы начинают интегрировать новейшие технологии в своей повседневной жизни. Так, 19% респондентов имеют положительный опыт использования нейросетей, в частности, в технической поддержке и телекоммуникациях. 36% респондентов уже активно используют эти технологии в быту, в том числе студенты, предприниматели и фрилансеры.
Хотя доверие к ИИ в медицинской сфере пока ограничено, эти технологии постепенно находят свое место в других областях. По мнению исследователей, украинцы воспринимают ИИ без значительных региональных отличий, что свидетельствует о равномерном распространении цифровых инноваций.