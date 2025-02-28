Все меньше людей совершают покупки для пополнения запасов, — Инна Мирошниченко, "ЭКО-Маркет"

Война в Украине началась не в 2022, а в далеком 2014 году. Но само полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто-то потерял бизнес, кто-то выдержал удар, кто-то смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Обо всем этом мы спросили представителей крупнейших отечественных компаний. На этот раз блиц-интервью для Delo.ua дала Инна Мирошниченко, президент сети "ЭКО-Маркет", одного из крупнейших продовольственных ритейлеров страны.

Вспомните несколько важных управленческих решений, принятых компанией накануне вторжения или во время первых месяцев войны. Что бы вы сделали иначе, учитывая полученный опыт?

— Самое главное стратегическое управленческое решение, принятое "ЭКО-Маркетом" в начале большой войны — продолжать работать в прифронтовых регионах Украины: Херсоне, Николаеве, Мирнограде, Бахмуте, Покровске, Константиновке, Сумах, Краматорске. Мы сознательно пошли на риск, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в этих регионах. Да, со временем нам пришлось выйти из Покровска, Константиновки и Бахмута. Но мы до последнего поддерживали тамошнее население как в продовольственном плане, так и в вопросах предоставления рабочих мест и оплаты труда.

Сеть "ЭКО-Маркет" среди первых вернулась на деоккупированные территории: Херсонщину и Киевщину. Мы сознательно инвестировали средства в восстановление магазинов там, и сейчас в прифронтовых городах и на оккупированных территориях работает 19 наших магазинов.

Чем отличается компания накануне вторжения от компании в первые месяцы полномасштабной войны, и чем отличается сейчас, в начале 2025-го? В какие сегменты рынка вы зашли или вышли за это время, и какие новые проекты удалось запустить?

— За время полномасштабной войны наша сеть стала меньше — сейчас насчитывается 81 магазин "ЭКО-Маркет". Мы изменили курс развития и сконцентрировались на центральных областях Украины и, соответственно, вышли из западных областей. В восточных регионах часть супермаркетов закрылась из-за войны, часть уничтожена врагом. Одновременно открываем новые магазины, но уже в центральных регионах Украины. Также производим реновацию существующих.

В преддверии полномасштабного вторжения "ЭКО-Маркет" был максимально сосредоточен на импорте. Полномасштабное вторжение это изменило: сейчас мы активно занимаемся собственным производством и поддерживаем национального производителя, в том числе через госпрограмму "Национальный кэшбек".

Магазин "ЭКО-Маркет"

Время полномасштабного вторжения стало для нас периодом больших коллабораций. Например, вместе с Monobank мы внедрили автоматическое начисление бонусов “ЭКОДЯКА” держателям карт mono, без сканирования виртуальных карт. Наша сеть становится более диджитализованной и современной, однако еще есть куда расти.

Какие главные уроки ваша компания извлекла за последние три года?

— Последние три года научили "ЭКО-Маркет" быстро адаптироваться к любым условиям. Сеть полностью подготовилась к отключениям света: все магазины оборудованы генераторами и работают автономно. Из-за постоянной нестабильности наша команда подготовила дорожные карты под любые ситуации, которые могут произойти в стране. Теперь мы готовы ко всему. Ну, почти.

Как изменился клиент компании с начала полномасштабной войны?

— Есть основания говорить о частичном возвращении потребителей к довоенным стратегиям экономии и сценариям покупок. Хотя общие затраты на продукты все еще растут, этот процесс происходит медленнее, чем в предыдущие два года. В то же время, расходы на свежие пищевые продукты, такие как овощи, фрукты и молочные продукты, заметно выросли после прошлогодней стабильности, что делает эти категории особенно важными для покупателей.

Люди стали чувствительнее к акциям и специальным предложениям, что свидетельствует об их прагматичности и желании экономить в условиях растущих цен. Большая закупка, как и маленькая ежедневная покупка, приобретает все больший удельный вес, тогда как доля тех, кто делает закупки для пополнения запасов, уменьшается.

Самыми популярными категориями товаров у покупателей остаются хлеб и выпечка, свежие фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты. Эти категории не только обеспечивают стабильный трафик в магазинах, но играют ключевую роль в общей стратегии экономии покупателей.

Что дальше? Как видите перспективы рынка, на котором работаете?

— Мы уверены, что "ЭКО-Маркет" и вообще весь украинский бизнес сразу после победы ждет невероятный рост. А мы не планируем останавливаться: будем продолжать делать наши магазины безбарьерными и доступными каждому украинцу.