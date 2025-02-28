Все менше людей роблять покупки для поповнення запасів, — Інна Мірошниченко, "ЕКО-Маркет"

Війна в Україні почалася не у 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників найбільших вітчизняних компаній. Цього разу бліцінтерв'ю для Delo.ua дала Інна Мірошниченко, президент мережі "ЕКО-Маркет", одного з найбільших продовольчих ритейлерів країни.

Пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених компанією напередодні вторгнення чи під час перших місяців великої війни. Що ви зробили б інакше з огляду на отриманий досвід?

— Найголовніше стратегічне управлінське рішення, яке було ухвалено "ЕКО-Маркет" на початку великої війни — продовжувати працювати у прифронтових регіонах України: Херсоні, Миколаєві, Мирнограді, Бахмуті, Покровську, Костянтинівці, Сумах, Краматорську. Ми свідомо пішли на ризик аби запобігти гуманітарній кризі в цих регіонах. Так, з часом нам прийшлося вийти з Покровська, Костянтинівки та Бахмута. Але ми до останнього підтримували тамтешнє населення, як у продовольчому плані, так і у питаннях надання робочих місць та оплати праці.

Мережа "ЕКО-Маркет" серед перших повернулась на деокуповані території: Херсонщину та Київщину. Ми свідомо інвестували кошти у відновлення магазинів там, і зараз у прифронтових містах та на деокупованих територіях працює 19 наших магазинів.

Чим відрізняється компанія напередодні вторгнення від компанії в перші місяці великої війни, і чим відрізняється зараз, на початку 2025-го? В які сегменти ринку ви зайшли чи вийшли за цей час, і які нові проєкти вдалося запустити?

— За час повномасштабної війни наша мережа стала значно меншою — зараз налічується 81 магазин "ЕКО-Маркет". Ми змінили курс розвитку та сконцентрувалися на центральних областях України, і, відповідно, вийшли з західних областей. У східних регіонах частина супермаркетів закрилась через війну, частина знищена ворогом. Водночас відкриваємо нові магазини, але вже в центральних регіонах України. Також проводимо реновацію існуючих.

Напередодні повномасштабного вторгнення "ЕКО-Маркет" був максимально зосереджений на імпорті. Повномасштабне вторгнення це змінило: зараз ми активно займаємося власним виробництвом та підтримуємо національного виробника, в тому числі через держпрограму “Національний кешбек”.

Магазин "ЕКО-Маркет"

Час повномасштабного вторгнення став для нас періодом великих колаборацій. Наприклад, разом з Monobank ми впровадили автоматичне нарахування бонусів “ЕКОДЯКА” власникам карток mono, без сканування віртуальних карток. Наша мережа стає більш діджиталізованою та сучасною, однак ще є куди зростати.

Які найбільші уроки ваша компанія отримала за останні три роки?

— Останні три роки навчили "ЕКО-Маркет" швидко адаптуватися до будь-яких умов. Мережа повністю підлаштувалася до відключень світла: всі магазини обладнані генераторами та працюють автономно. Через постійну нестабільність наша команда підготувала дорожні карти під будь-які ситуації, що можуть статися в країні. Тепер ми готові до всього. Ну майже.

Як змінився клієнт компанії від початку повномасштабної війни?

— Є підстави говорити про часткове повернення споживачів до довоєнних стратегій економії та сценаріїв покупок. Хоча загальні витрати на продукти все ще зростають, цей процес відбувається повільніше порівняно з попередніми двома роками. Водночас витрати на свіжі харчові продукти, такі як овочі, фрукти та молочні продукти, помітно зросли після минулорічної стабільності, що робить ці категорії особливо важливими для покупців.

Люди стали чутливішими до акцій та спеціальних пропозицій, що свідчить про їхню прагматичність та бажання економити в умовах зростаючих цін. Великі закупівлі, як і маленькі щоденні покупки, набувають все більшої частки в продажах, тоді як частка тих, хто робить закупи для поповнення запасів, зменшується.

Найпопулярнішими категоріями товарів у покупців залишаються хліб і свіжа випічка, свіжі фрукти та овочі, молочні та кисломолочні продукти. Ці категорії не лише забезпечують стабільний трафік у магазинах, але й відіграють ключову роль у загальній стратегії економії покупців.

Що далі? Як бачите перспективи ринку, на якому працюєте?

— Ми впевнені, що "ЕКО-Маркет" і взагалі весь український бізнес одразу після перемоги чекає неймовірний ріст. А ми не плануємо зупинятися: будемо продовжувати робити наші магазини безбар’єрними та доступними для кожного українця.