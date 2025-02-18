"Від соціальної ініціативи до нового формату ціноутворення": досвід "Магазинів червоних цін" ЕКО МАРКЕТ

Повномасштабне вторгнення спричинило економічну кризу в Україні: через логістичні проблеми доставляти товари стало дорожче, а валютні коливання відбуваються не на користь громадян. За прогнозами експертів, цього року покращення очікувати не варто, отож одним із ключових викликів для українського ритейлу залишається стримування цін на продукти, яке є особливо важливим на фоні економічної невизначеності та падіння доходів населення.

Водночас Уряд України продовжує застосовувати низку інструментів для регулювання цін на товари першої необхідності. Відповідно до Постанови “Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення” держава має право контролювати рівень цін на соціально важливі товари, зокрема продукти харчування. Уряд також заохочує впровадження соціально відповідальних проектів, що сприяють доступності товарів для населення.

Попри те, що в Україні ціноутворення на соціально значущі товари підлягає державному контролю, законодавство дозволяє ритейлерам самостійно знижувати ціни на продукти шляхом оптимізації ланцюгів постачання, переговорів з виробниками та застосування гнучких бізнес-моделей.

Отож окрім державних ініціатив, бізнеси також відіграють значну роль у стабілізації ринку та підтримці споживачів.

Одним із соціально-відповідальних ритейлерів в Україні є ЕКО МАРКЕТ - мережа супермаркетів, яка ще у 2023 започаткувала соціальний проєкт “Магазини червоних цін”. Ця ініціатива передбачає знижені ціни на понад 60% товарів у 26 магазинах по Києву, Київській області та Вінниці. Мета проекту — підтримка українських родин у складних економічних умовах. Президент мережі ЕКО МАРКЕТ Інна Мірошниченко пояснює:

"Коли ми запускали проєкт, то розуміли — це не тимчасова акція, а довгострокова стратегія. Низькі ціни приваблюють більше покупців, збільшують обсяги продажів, що дозволяє нам підтримувати такий формат на постійній основі. Це створює ситуацію, коли виграють всі: покупці отримують доступні ціни, а бізнес — стабільний потік клієнтів."

Соціальний проект "Магазини червоних цін" не лише допомагає споживачам, але й демонструє позитивний економічний ефект для бізнесу. До прикладу, незважаючи на зниження цін на певні категорії товарів, середній чек покупців у "Магазинах червоних цін" на 19% вищий, ніж у звичайних магазинах мережі. А кількість товарів у ньому зросла на 21%. Це свідчить про те, що споживачі, зацікавлені доступними цінами, готові купувати більше товарів за одну покупку.

“ЕКО МАРКЕТ має можливість знижувати ціни через оптимізацію логістики та укладання вигідних контрактів з постачальниками. Це дозволяє діяти в межах законодавства, одночасно сприяючи стабілізації ринку та підтримуючи конкурентоспроможність”, - розповіла Інна Мірошниченко.

Проект "Магазини червоних цін" від ЕКО МАРКЕТ є прикладом успішної реалізації соціально відповідальної стратегії, яка не лише допомагає українським родинам заощаджувати, але й приносить економічні вигоди для бізнесу. У 2025 році, коли інфляція продовжує тиснути на ринок, такі ініціативи стають особливо актуальними.

Як зазначила Інна Мірошниченко, низькі ціни допомагають збільшувати потік клієнтів, що дозволяє компанії підтримувати цей формат у довгостроковій перспективі і активно працювати у напрямку масштабування проекту