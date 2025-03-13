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Українці збільшили витрати і віддають перевагу офлайн-магазинам – дослідження
Війна та економічна нестабільність продовжують змінювати споживацькі звички українців. У 2024 році, попри всі виклики, вони залишалися чи не єдиним островом стабільності, знаходячи нові підходи до життя в умовах тривалих труднощів.
Аудит-консалтингова компанія Deloitte Ukraine провела щорічне дослідження споживацької поведінки, яке показує, як українці, всупереч труднощам, зберігають оптимізм та переглядають свої пріоритети, адаптуючись до змін.
Частота покупок зменшується, витрати зростають
Згідно з дослідженням, українці рідше роблять покупки, але витрачають більше коштів на окремі категорії товарів. Найбільш помітне скорочення – у сегменті дитячих товарів, де 39% опитаних зазначили, що купують їх рідше, що на 7 в. п. більше, ніж у 2023 році. Будівельні матеріали також втратили позиції – 48% споживачів скоротили частоту їх придбання.
Разом з тим попит на лікарські засоби продовжує зростати – 24% українців купують їх частіше, ніж торік. Так само, як і на продукти харчування, середній чек змінився на 19% в офлайні та на 18% в онлайні порівняно з довоєнним періодом. Загалом, 37% опитаних збільшили витрати на продукти харчування та медикаменти.
Українці скоротили свої витрати в усіх категоріях — від 36% до 72% залежно від товару. Але є і щось, на чому економлять найменше. Уже традиційно серед таких категорій - дитячі товари, продукція для домашніх улюбленців і готова їжа.
Найменше заощадливість помітна серед молоді: українці віком 18–27 років стали рідше економити на продуктах харчування (56%), косметиці (51%), готовій їжі (57%), дозвіллі (57%) та одязі (61%). Зміни помітні в усіх регіонах. Зокрема, жителі Києва та інших областей стали менше обмежувати себе у витратах на дозвілля та розваги поза домом – 50% (73% у 2023 році).
Донати та соціальна відповідальність
Українці продовжують фінансово підтримувати ЗСУ та постраждалих від війни – 89% респондентів зазначили, що донатять, проте цей показник знизився на 3 в. п. порівняно з 2023 роком. Систематично донатять 29% опитаних.
Офлайн VS Онлайн
Як показало дослідження, попри розвиток онлайн-шопінгу, традиційні магазини залишаються основним форматом покупок для багатьох українців.
- 72% — обирають офлайн для придбання продуктів харчування,
- 64% — для побутової хімії,
- 59% — для ліків.
- 17% — електроніка та побутова техніка,
- 15% — косметичні засоби та парфумерія,
- 15% — одяг і взуття.
Середній чек на продовольчі товари:
- 18-27 років зріс на 90%, що є найвищим показником серед усіх вікових груп;
- 43-57 років, середній чек зріс на 45%, натомість старші люди частіше роблять покупки в офлайн-магазинах.
Вперше в дослідженні було проаналізовано купівельну поведінку українців щодо книжок/ Згідно з результатами дослідження, кожен третій опитаний купує їх в онлайн-магазинах, принаймні раз на два місяці, витрачаючи в середньому 1028 грн за одну покупку.
Українці надають перевагу надійним та доступним послугам
Поштові послуги залишаються невід'ємною частиною життя для 94% українців. Майже третина респондентів користуються послугами поштових операторів не рідше, ніж раз на місяць. Попри зростання конкуренції та розвиток цифрових сервісів, 66% споживачів надають перевагу традиційним операторам, тобто компаніям, які надають поштові та логістичні послуги протягом тривалого часу.
Обов’язкові платежі та базові потреби
Як і минулого року, найбільшу частку бюджету українці витрачають на обов’язкові платежі, продукти харчування, охорону здоров’я та транспорт – це складає 77% загальних витрат.
Зокрема, українці витрачають:
- 30% на комунальні платежі, оренду та борги,
- 34% – на продукти харчування,
- 5% – на транспорт,
- 8% – на охорону здоров’я.
В той же час, на дозвілля, відпочинок та туризм українці виділяють лише 3% бюджету, що значно менше порівняно з європейцями, де цей показник коливається від 15% до 20%, стверджують автори дослідження.
Інновації та технології в житті українців
Українці починають інтегрувати новітні технології у своєму повсякденному житті. Так, 19% респондентів мають позитивний досвід використання нейромереж, зокрема в технічній підтримці та телекомунікаціях. 36% респондентів вже активно використовують ці технології в побуті, зокрема студенти, підприємці та фрилансери.
Хоча довіра до ШІ в медичній сфері поки обмежена, ці технології поступово знаходять своє місце в інших сферах. На думку дослідників, українці сприймають ШІ без значних регіональних відмінностей, що свідчить про рівномірне поширення цифрових інновацій.