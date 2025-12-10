Як змінюється святковий шопінг та скільки готові витратити українці – дослідження Deloitte

Цьогоріч частка українців, які планують різдвяні та новорічні покупки, зросла з 65% до 75%. Водночас все більше людей обирають святкувати вдома: у 2025 році цей формат підтримують 68% опитаних проти 54% торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз Deloitte.

Як зазначив лідер напряму ритейлу та оптової дистрибуції Deloitte Ukraine Олександр Ямпольський, українці дедалі частіше планують витрати завчасно та роблять вибір на користь подарунків із персональним значенням.

Для 51% респондентів підготовка подарунків залишається приємним ритуалом, а не джерелом стресу.

Дослідження показало, що 18% українців починають купувати подарунки ще до грудня, а пік покупок припадає на період із 1 по 24 грудня (62%).

При цьому фінансова стриманість залишається ключовою: 46% готові витратити не більше чверті місячного доходу, а понад половину (54%) планує вкластися у бюджет 1 000–5 000 грн.

Основний фокус святкових покупок – подарунки для родини (88%) та друзів (40%). Майже половина молодих респондентів (49%) також купують подарунки для себе.

Офлайн чи онлайн

Найпопулярнішим форматом покупок залишається офлайн-торгівля: великі та середні супермаркети обирають 43% покупців. Онлайн-магазини посідають друге місце (27%), а спеціалізовані косметичні магазини – третє (21%).

В онлайн-шопінгу українців найбільше дратують відсутність товару в наявності (27%), надмірна реклама (22%) та незручні фільтри пошуку (14%).

Благодійність стала невід’ємною частиною святкових витрат: 64% українців планують направити частину бюджету на благодійні ініціативи, а 8 із 10 передусім підтримують українських військових на передовій.

Попри активне поширення цифрових інструментів, українці надають перевагу "живому" вибору подарунків. Найчастіше вони використовують вішлісти (46%), сервіси порівняння цін (54%) та онлайн-відгуки (50%). Водночас лише 10% опитаних вважають, що ШІ-асистенти могли б реально спростити процес вибору подарунків, а рекомендації інфлюенсерів мають мінімальний вплив (9–10%).

Крім того, споживачі очікують більшої уваги з боку ритейлерів: 18% хотіли б отримувати допомогу у підборі продуманих подарунків, а 17% – можливість замовити святкове пакування та доставку у визначену дату.

Додамо, жовтневе дослідження Kantar та bodo показало, що українці на четвертому році війни змінюють ставлення до подарунків і все частіше обирають досвід замість матеріальних речей. При цьому, середній чек на подарунки сягає 3,9 тис. грн.

Дослідження проводилось за допомогою багатоступеневої стратифікованої вибірки, яка представляє населення України за статтю, віком, розміром населеного пункту та видом зайнятості. Збір даних здійснювався шляхом онлайн-опитування за квотованою вибіркою, що відповідає соціально-демографічному портрету населення України. Загалом в опитуванні взяли участь понад 1 000 респондентів.