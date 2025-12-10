Как меняется праздничный шоппинг и сколько готовы потратить украинцы – исследование Deloitte

В этом году доля украинцев, планирующих рождественские и новогодние покупки, выросла с 65% до 75%. В то же время, все больше людей выбирают праздновать дома: в 2025 году этот формат поддерживают 68% опрошенных против 54% в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз Deloitte.

Как отметил лидер направления ритейла и оптовой дистрибуции Deloitte Ukraine Александр Ямпольский, украинцы все чаще планируют расходы раньше времени и делают выбор в пользу подарков с персональным значением.

Для 51% респондентов подготовка подарков остается приятным ритуалом, а не источником стресса.

Исследование показало, что 18% украинцев начинают покупать подарки еще до декабря, а пик покупок приходится на период с 1 по 24 декабря (62%).

При этом финансовое воздержание остается ключевым: 46% готовы потратить не более четверти месячного дохода, а более половины (54%) планирует уложиться в бюджет 1 000–5 000 грн.

Основной фокус праздничных покупок – подарки для семьи (88%) и друзей (40%). Почти половина молодых респондентов (49%) тоже покупают подарки для себя.

Оффлайн или онлайн

Самым популярным форматом покупок остается офлайн-торговля: крупные и средние супермаркеты выбирают 43% покупателей. Онлайн-магазины занимают второе место (27%), а специализированные косметические магазины – третье (21%).

В онлайн-шоппинге украинцев больше всего раздражают отсутствие товара налицо (27%), чрезмерная реклама (22%) и неудобные фильтры поиска (14%).

Благотворительность стала неотъемлемой частью праздничных расходов: 64% украинцев планируют направить часть бюджета на благотворительные инициативы, а 8 из 10, прежде всего, поддерживают украинских военных на передовой.

Несмотря на активное распространение цифровых инструментов, украинцы предпочитают "живой" выбор подарков. Чаще они используют шлишлисты (46%), сервисы сравнения цен (54%) и онлайн-отзывы (50%). В то же время, только 10% опрошенных считают, что ИИ-ассистенты могли бы реально упростить процесс выбора подарков, а рекомендации инфлюэнсеров имеют минимальное влияние (9–10%).

Кроме того, потребители ожидают большего внимания со стороны ритейлеров: 18% хотели бы получать помощь в подборе продуманных подарков, а 17% возможность заказать праздничную упаковку и доставку в определенную дату.

Добавим, октябрьское исследование Kantar и bodo показало, что украинцы на четвертом году войны меняют отношение к подаркам и все чаще выбирают опыт вместо материальных вещей. При этом средний чек на подарки достигает 3,9 тыс. грн.

Исследование проводилось с помощью многоступенчатой стратифицированной выборки, представляющей население Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и виду занятости. Сбор данных осуществлялся путем онлайн-опроса по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения Украины. Всего в опросе приняли участие более 1000 респондентов.