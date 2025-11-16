Средний чек на подарки в Украине достигает 3,9 тыс. грн, растет популярность нематериальных презентов – исследование

Октябрьское исследование Kantar и bodo показало, что украинцы на четвертом году войны меняют отношение к подаркам и все чаще выбирают опыт вместо материальных вещей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Kantar.

71% опрошенных предпочитают совместно проведенное время и новые впечатления, тогда как только 29% считают важнее получить вещь как напоминание о событии или человеке.

Несмотря на экономическую турбулентность, традиция дарения сохраняется. Украинцы в среднем тратят на подарки 3900 грн., а получают презенты на сумму около 4694 грн. Мужчины тратят почти вдвое больше женщин, но получают более дешевые подарки.

Самыми щедрыми дарителями оказались люди в возрасте 41-55 лет, в то время как самые дорогие подарки получают 30-40-летние. Молодежь (18-29 лет) дарит меньше из-за более низкого уровня доходов, однако чаще выбирает нематериальные подарки — путешествия, отдых, новые эмоции.

Исследование также зафиксировало высокий уровень эмоционального истощения среди украинцев: более половины респондентов (56%) испытывали ухудшение психологического состояния в течение последнего года, и только 7% сообщили о его улучшении. Наиболее уязвимы женщины, жители малых городов и домохозяйства с низким доходом.

Среди способов улучшить настроение новый опыт стал главным драйвером – его выбирают 60% респондентов. Для сравнения: шоппинг помогает всего 21%, поход в кино или театр – 11%, ресторан – 8%.

"Пока видим, что традиционные материальные способы "поднять настроение" уступают место эмоциональным практикам и нематериальным удовольствиям", - комментирует Татьяна Свердлик, аналитика Kantar Ukraine.

Не все украинцы могут регулярно получать новые впечатления: 32% респондентов отметили, что давно не имели подобного опыта, а 26% вообще не получали новых эмоций.

Исследование подчеркивает трансформацию культуры подарков: дарение становится больше эмоциональным актом, направленным на создание воспоминаний, а не на владение вещами. Этот тренд открывает новые возможности для брендов, которые могут предлагать продукты и сервисы, помогающие людям чувствовать жизнь ярче.

Выборка исследования: 1 000 респондентов 18-55 лет, национальная квотная панель по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону (за исключением сел, временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий). Метод: онлайн-опрос Kantar Online Track, октябрь 2025 года.

В третьем квартале украинцы официально подарили друг другу 9686 легковых автомобилей.