Все о налоге на подарки: кто и за что должен платить, какие предусмотрены штрафы за уклонение

В Украине облагаются налогом не все подарки – это зависит от их стоимости, формы — денежная она или материальная — и отношений между дарителем и получателем. Delo.ua разбиралось в том, кто подпадает под ответственность, какие подарки облагаются налогом, по каким ставкам и есть ли ответственность за сокрытие информации за подарки.

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Налогообложение подарков стало обязательным в Украине с 2011 года, когда были внесены изменения в Налоговый кодекс Украины. С этого момента система налогообложения подарков стала четко определенной, с конкретными ставками налогов и правилами для разных категорий получателей.

В 2025 году действуют общие правила налогообложения, предусмотренные Налоговым кодексом. Законодательством не предусмотрены налоговые льготы по налогам на подарки в период военного положения, пояснил в комментарии Delo.ua адвокат АО "Лещенко и партнеры" Даниил Трясов.

Однако юристы отмечают, что фактически система налогообложения подарков в Украине больше работает "на бумаге", а в реальной жизни большинство операций проходят без государственного вмешательства.

Какая сумма считается подарком

В соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" подарок – это денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, которые предоставляют/получают безвозмездно или по цене ниже минимальной рыночной.

В то же время в ст.165 Налогового кодекса (п.1.39) говорится, что если подарок не дороже 25% от минимальной заработной платы, он не облагается налогом. На сегодняшний день этот порог составляет 2 000 гривен.

Ведь с 1 января 2025 размер минимальной зарплаты вырос до 8 000 гривен. Если подарок дороже допустимой суммы, придется заплатить налог, в случае, если налоговая узнает об этом.

Какие подарки не облагаются налогом

В целом, подарки разделяют на две категории — денежные, материальные и подарки в виде товаров или услуг, пояснил адвокат АО Gracers Анатолий Сивоздрав.

Нулевой ставкой налога облагаются (п. 174.2.1. ст. 174 Налогового кодеса) следующие подарки:

объекты наследства, наследуемого членами семьи наследодателя первой и второй степеней родства (родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные, внуки, родные братья и сестры, баба и дед со стороны матери и отца);

стоимость собственности, которая наследуется лицом, являющимся лицом с инвалидностью I группы или имеет статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и стоимость собственности, наследуемых ребенком с инвалидностью;

денежные сбережения, помещенные до 2 января 1992 г. в учреждениях Сбербанка СССР и госстрахования СССР, действовавших на территории Украины, государственные ценные бумаги (облигации государственного целевого беспроцентного займа 1990 г., облигации внутреннего выигрышного займа 1982 г.) сбережения граждан Украины в Сбербанке Украины и бывшего Укргосстраха в течение 1992-94-х, погашение которых не произошло, что наследуются наследником.

Какой налог уплачивается при получении подарка

Денежные подарки облагаются налогом всегда, если даритель не является близким родственником. В таком случае законом определены ставки налогообложения:

5% НДФЛ + 5% военного сбора – если даритель является резидентом Украины.

18% НДФЛ + 5% военного сбора – если даритель нерезидент.

Имущественные подарки (авто, недвижимость, ценные вещи) облагаются налогом, если получены от лиц, не являющихся родственниками 1-й или 2-й степени родства. Налог рассчитывается по рыночной стоимости подарка:

5% НДФЛ + 5% военного сбора – если даритель резидент Украины.

18% НДФЛ + 5% военного сбора – если нерезидент Украины.

Если имущество оформляется через нотариуса, налог уплачивается сразу во время сделки.

Подарки в виде товаров или услуг также облагаются налогом, если стоимость превышает 25% минимальной зарплаты (2000 грн). Налог уплачивается также по общим правилам:

0% – если подарок от родственников 1-2 степени,

5% НДФЛ + 5% военного сбора – если подарок от третьих лиц резидентов Украины,

18% + 5% военного сбора , если подарок от нерезидентов Украины.

Налог на подарки: кто подлежит декларированию, а кто – нет

Декларировать подарки необходимо следующим получателям:

1. Лица, получившие подарок от человека, не являющегося близким родственником. Если подарок получен от друзей, коллег, знакомых или других лиц, не являющихся родственниками первой или второй степени родства, необходимо задекларировать его и уплатить налог.

2. Лица, получившие подарок от нерезидента. Если даритель не является гражданином Украины или имеет статус налогового нерезидента, получатель подарка платит налог в повышенном размере (18% НДФЛ + 5% военного сбора).

3. Лица, получившие денежные подарки (кроме родственников 1-й и 2-й степени). Денежные подарки всегда считаются доходом и подлежат обложению, если их дарит не близкий родственник.

Не подлежат декларированию:

члены семьи первой степени родства – родители, дети, супруги

члены семьи второй степени родства – родные братья/сестры, бабушка/дедушка, внуки;

если стоимость подарка не превышает 25% минимальной зарплаты (в 2025 году – до 2000 грн.).

Как и когда платить налог на подарок: особенности процедуры

Согласно п. 174.3 ст. 174 Налогового кодекса Украины, ответственными за уплату налога в бюджет, есть одаренные лица. Право собственности одаряемого на подарок возникает с момента его принятия.

Они обязаны до 1 мая следующего года подать налоговую декларацию в Государственную налоговую службу и уплатить налог до 1 августа .

Доход в виде подарка отмечается в годовой налоговой декларации, объясняет адвокат Даниил Трясов. Однако нерезиденты обязаны уплатить налог к нотариальному оформлению договора или в сельских населенных пунктах – к оформлению уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления по месту регистрации договора, и лиц, получивших объекты, облагаемые налогом по ставке 0% налога на доходы физлиц, а также иными одаряемыми – резидентами, уплатившими налог и сбор до оформления подарка.

Налогоплательщик, получивший доход в виде стоимости подаренного недвижимого имущества, может уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор к нотариальному удостоверению договора дарения недвижимого имущества по месту нотариального удостоверения такого договора, отмечает адвокат.

"Физлица, получившие доход в виде подарка, облагаемого по нулевой ставке налога, не обязаны включать стоимость такого подарка в состав общего годового налогооблагаемого дохода. Они могут не подавать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах, при условии отсутствия других оснований для представления декларации", — пояснил Даниил Трясов.

Стоимость подарка определяется в соответствии с его рыночной ценой на момент дарения, которая устанавливается на основе стоимости аналогичных товаров на рынке в подобных экономических условиях. Для подтверждения стоимости могут быть использованы документы, подтверждающие покупку подарка, например чек или квитанция. Проведение дополнительной оценки не обязательно.

Что касается подарка в виде денег, то уплатить налог придется вне зависимости от суммы, даже если их стоимость не превышает 25% минимальной заработной платы.

Налог на подарки не платят лица, получившие их от родственников первой или второй степени родства. К первой степени родства относятся: дети, супруги и родители дарителя. Ко второй степени родства относятся: родные братья и сестры, дедушка и бабушка с обеих линий.

Родственники дарителя третьего и последующих степеней родства уплачивают налог на доходы физических лиц по ставке 5% стоимости подаренной недвижимости и военный сбор в размере 5% от суммы договора.

Для налогообложения НДФЛ стоимости земельного участка как объекта подарка, применяется оценочная стоимость, определяемая через экспертную денежную оценку участка. Физлицо-резидент, получающее подарок от физлица-резидента, но не относящееся к членам семьи первой и второй степени родства, уплачивает 5% НДФЛ от стоимости подарка и 5% военного сбора.

Родители (усыновители) и опекуны в случае получения малолетним/несовершеннолетним ребенком подарка от постороннего лица должны подать налоговую декларацию от имени малолетнего/несовершеннолетнего ребенка и уплатить НДФЛ и военный сбор.

Уклонение от уплаты налога на подарок: какие штрафы предусмотрены

Юристы отмечают, что большинство украинцев не декларируют такие доходы из-за сложности контроля, но если подарок оформлен через нотариуса (например, недвижимость), налоговая об этом узнает автоматически.

Как предусмотрено ст. 111 Налогового кодекса Украины, за нарушение законов по вопросам налогообложения и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, применяются следующие виды юридической ответственности: финансовая, административная и уголовная.

Если одаренный не уплатил налог в установленные сроки (до 1 августа), законом предусмотрены следующие санкции:

5% штрафа от несвоевременно погашенной суммы при задержке до 30 календарных дней;

10% штрафа – за задержки свыше 30 календарных дней;

25% — за умышленную неуплату или несвоевременную уплату денежного обязательства (для применения штрафа в 25% контролирующий орган должен установить в деянии налогоплательщика и вину и умысел);

в случае повторного совершения лицом в течение 1095 календарных дней или просрочки более чем на 90 календарных дней налагают штраф в размере 50% от суммы неуплаченного (несвоевременно уплаченного) денежного обязательства.

Если сумма неуплаченного налога превышает 1,3 млн. гривен, это может квалифицироваться как уклонение от уплаты налогов и предусматривать уголовную ответственность (ст. 212 УКУ) за которое одаренному "светит" штраф от 85 000 до 425 000 гривен или ограничение свободы.

Реально ли наказать за неуплату налога на подарок

На практике контролировать все подарки сложно, особенно если это наличные или имущество, переданное без нотариального оформления, отмечает адвокат Анатолий Сивоздрав . Однако если речь идет о таких дорогостоящих подарках, как оформляемые официально или недвижимость или авто, налоговая может легко выявить нарушения.

Поэтому во избежание проблем адвокат рекомендует соблюдать законодательство или хотя бы знать, как минимизировать риски.

"Більшість українців ігнорують оподаткування подарунків через низький рівень обізненості та труднощі з контролем. З одного боку люди не знають, що подарунки можуть обкладатися податком, особливо якщо вони отримані від родичів чи друзів. З іншого — д ержава не має ефективних механізмів контролю за приватними подарунками, особливо якщо вони передаються в готівковій формі або як нерухомість без офіційного оформлення", — пояснює адвокат.

Кроме того, в Украине есть традиция "договариваться" и избегать уплаты налогов из-за недоверия к власти. Люди часто считают, что налоговая система несправедлива или что их деньги все равно будут неэффективно использованы.

Часто подарки передаются между родственниками (где ставка налога 0%), поэтому люди просто не считают нужным декларировать такие операции.

Уплата налога предусматривает заполнение декларации и другие формальности, что отталкивает людей от легализации таких доходов, добавляет юрист.

Как рассчитать налог на подарок

Для более детального понимания порядка налогообложения подарков приведем несколько примеров с разными ситуациями дарения и расчетом их налогообложения.

Пример 1. Денежный подарок от друга

Вы получили 100000 грн в подарок от друга. Поскольку даритель не является вашим родственником первой или второй степени родства, придется оплатить:

o 5% НДФЛ = 5000 грн

o 5% военного сбора = 5000 грн

o Всего к оплате : 10 000 грн

Пример 2. Автомобиль в подарок от брата

Брат подарил автомобиль стоимостью 500 000 грн. Поскольку брат – родственник второй степени родства, налог составляет 0%, поэтому одаренному платить ничего не нужно.

Пример 3. Квартира в подарок от знакомого

Получение в подарок квартиры рыночной стоимостью 1 000 000 грн от друга. Налоги уплачиваются при нотариальном оформлении сделки. Одаренный должен заплатить :

5% НДФЛ = 50 000 грн,

5% военного сбора = 50 000 грн.,

с общим платежом : 100 000 грн.

Пример 4. Подарки компании для работников

Подарки на Новый год или Святого Николая компания может предоставлять как работникам, так и неработающим, например пайщикам, а также их детям. Налогообложение во всех случаях осуществляется по одинаковым правилам.

Если стоимость подарков превышает 2000 гривен, они считаются дополнительным благом и облагаются налогом по ставке 18 %. Поскольку подарок является неденежным доходом, то при его начислении для определения налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц применяют неденежный коэффициент.

С налогооблагаемого дохода в виде подарка удерживается также военный сбор по ставке 5%. Применение "натурального" коэффициента в таком случае не предусмотрено. При предоставлении дохода в виде подарка в неденежной форме налог на доходы физических лиц и военный сбор уплачиваются в бюджет в течение трех банковских дней, следующих за днем такого предоставления.

Начисление единого социального взноса в отличие от налогообложения зависит от того, является ли физическое лицо-получатель подарка работником предприятия.