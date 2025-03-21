Усе про податок на подарунки: хто і за що має платити, які передбачені штрафи за ухиляння

В Україні оподатковуються не всі подарунки – це залежить від їхньої вартості, форми - грошова вона чи матеріальна - та відносин між дарувальником і отримувачем. Delo.ua розбиралось у тому, хто підпадає під відповідальність, які подарунки оподатковуються, за якими ставками та чи є відповідальність за приховування інформації за подарунки.

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Оподаткування подарунків стало обов'язковим в Україні з 2011 року, коли було внесено зміни до Податкового кодексу України. З того моменту система оподаткування подарунків стала чітко визначеною, з конкретними ставками податків та правилами для різних категорій одержувачів.

У 2025 році діють загальні правила оподаткування, передбачені Податковим кодексом. Законодавством не передбачені податкові пільги щодо податків на подарунки в період воєнного стану, пояснив у коментарі Delo.ua адвокат АО "Лещенко і партнери" Данило Трясов.

Проте правники зазначають, що фактичяно система оподаткування подарунків в Україні більше працює "на папері", а в реальному житті більшість операцій відбуваються без державного втручання.

Яка сума вважається подарунком

Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Водночас у ст.165 Податкового кодексу (п.1.39) йдеться про те, що якщо подарунок не дорожчий за 25% від мінімальної заробітної плати, він не оподатковується. На сьогодні цей поріг становить 2 000 гривень.

Адже з 1 січня 2025 року розмір мінімальної зарплати зріс до 8 000 гривень. Якщо подарунок дорожчий за допустиму суму, доведеться заплатити податок, у випадку, якщо податкова дізнається про це.

Які подарунки не оподатковуються

Загалом подарунки розділяють на дві категорії - грошові, матеріальні та подарунки у вигляді товарів чи послуг, пояснив адвокат АО Gracers Анатолій Сівоздрав.

Нульовою ставкою оподатковується (п. 174.2.1. ст. 174 Податкового кодесу) такі подарунки:

об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені, онуки, рідні брати і сестри,баба та дід з боку матері і батька);

вартість власності, що успадковується особою, яка є особою з інвалідністю I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, що успадковуються дитиною з інвалідністю;

грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 р.в установах Ощадбанку СРСР та держстрахування СРСР, що діяли на території України, державні цінні папери (облігації державної цільової безпроцентної позики 1990 р., облігації внутрішньої виграшної позики 1982 р., державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадбанку СРСР) та заощадження громадян України в Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994-их, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем.

Який податок сплачується при отриманні подарунку

Грошові подарунки оподатковуються завжди, якщо дарувальник не є близьким родичем. У такому випадку законом визначені ставки оподаткування:

5% ПДФО + 5% військового збору – якщо дарувальник є резидентом України.

18% ПДФО + 5% військового збору – якщо дарувальник нерезидент.

Майнові подарунки (авто, нерухомість, цінні речі) оподатковуються, якщо отримані від осіб, які не є родичами 1-го або 2-го ступеня споріднення. Податок розраховується з ринкової вартості подарунка:

5% ПДФО + 5% військового збору – якщо дарувальник резидент України.

18% ПДФО + 5% військового збору – якщо нерезидент України.

Якщо майно оформлюється через нотаріуса, податок сплачується одразу під час угоди.

Подарунки у вигляді товарів чи послуг також оподатковуються, якщо вартість перевищує 25% мінімальної зарплати (2000 грн).Податок сплачується також за загальними правилами:

0% – якщо подарунок від родичів 1-2 ступеня,

5% ПДФО + 5% військового збору – якщо подарунок від третіх осіб резидентів України,

18% + 5% військового збору – якщо подарунок від нерезидентів України.

Податок на подарунки: хто підлягає декларуванню, а хто - ні

Декларувати подарунки необхідно таким отримувачам:

1. Особи, які отримали подарунок від людини, що не є близьким родичем. Якщо подарунок отримано від друзів, колег, знайомих або інших осіб, які не є родичами першого чи другого ступеня споріднення, необхідно задекларувати його та сплатити податок.

2. Особи, які отримали подарунок від нерезидента. Якщо дарувальник не є громадянином України або має статус податкового нерезидента, отримувач подарунка сплачує податок у підвищеному розмірі (18% ПДФО + 5% військового збору).

3. Особи, які отримали грошові подарунки (крім родичів 1-го і 2-го ступеня). Грошові подарунки завжди вважаються доходом і підлягають оподаткуванню, якщо їх дарує не близький родич.

Не підлягають декларуванню:

члени сім'ї першого ступеня споріднення – батьки, діти, подружжя

члени сім'ї другого ступеня споріднення – рідні брати/сестри, бабуся/дідусь, онуки;

якщо вартість подарунка не перевищує 25% мінімальної зарплати (у 2025 році – до 2000 грн).

Як і коли платити податок на подарунок: особливості процедури

Згідно з п. 174.3 ст. 174 Податкового кодексу України, відповідальними за сплату податку до бюджету, є обдаровувані особи. Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття.

Вони зобов’язані до 1 травня наступного року подати податкову декларацію до Державної податкової служби та сплатити податок до 1 серпня.

Дохід у вигляді подарунка зазначається в річній податковій декларації, пояснює адвокат Данило Трясов. Проте нерезиденти зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення договору або в сільських населених пунктах – до оформлення уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування за місцем реєстрації договору, та осіб, які отримали об’єкти, що оподатковуються за ставкою 0% податку на доходи фізосіб, а також іншими обдаровуваними – резидентами, які сплатили податок та збір до оформлення подарунку.

Платник податку, який отримав дохід у вигляді вартості подарованого нерухомого майна, може сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до нотаріального посвідчення договору дарування нерухомого майна за місцем нотаріального посвідчення такого договору, наголошує адвокат.

"Фізособи, що одержали дохід у вигляді подарунку, який оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язані включати вартість такого подарунку до складу загального річного оподатковуваного доходу. Вони можуть не подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, за умови відсутності інших підстав для подання декларації", - пояснив Данило Трясов.

Вартість подарунка визначається відповідно до його ринкової ціни на момент дарування, яка встановлюється на основі вартості аналогічних товарів на ринку в подібних економічних умовах. Для підтвердження вартості можуть бути використані документи, що підтверджують покупку подарунка, наприклад, чек чи квитанція. Проведення додаткової оцінки не є обов'язковим.

Щодо подарунка у вигляді грошей, то сплатити податок доведеться незалежно від суми, навіть якщо їх вартість не перевищує 25% мінімальної заробітної плати.

Податок на подарунки не сплачують особи, які отримали їх від родичів першого або другого ступеня споріднення. До першого ступеня споріднення належать: діти, подружжя та батьки дарувальника. До другого ступеня споріднення відносяться: рідні брати та сестри, дідусь і бабуся з обох ліній.

Родичі дарувальника третього та наступних ступенів спорідненості сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості подарованої нерухомості та військовий збір у розмірі 5% від суми договору.

Для оподаткування ПДФО вартості земельної ділянки як об’єкта подарунку, застосовується оціночна вартість, яка визначається через експертну грошову оцінки ділянки. Фізособа–резидент, яка отримує подарунок від фізособи–резидента, але не відноситься до членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення, сплачує 5% ПДФО від вартості подарунку і 5% військового збору.

Батьки (усиновителі) та опікуни у разі отримання малолітньою/неповнолітньою дитиною подарунка від сторонньої особи, мають подати податкову декларацію від імені малолітньої/неповнолітньої дитини та сплатити ПДФО і військовий збір.

Ухиляння від сплати податку на подарунок: які штрафи передбачені

Юристи наголошують, що більшість українців не декларують такі доходи через складність контролю, але якщо подарунок оформлений через нотаріуса (наприклад, нерухомість), податкова про це дізнається автоматично.

Як передбачено ст. 111 Податкового кодексу України, за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності: фінансова, адміністративна та кримінальна.

Якщо обдарований не сплатив податок у встановлений термін (до 1 серпня), законом передбачені наступні санкції:

5% штрафу від несвоєчасно погашеної суми в разі затримки до 30 календарних днів;

10% штрафу – за затримки понад 30 календарних днів;

25% - за умисну несплату або несвоєчасну сплату грошового зобов'язання (для застосування штрафу в 25 % контролюючий орган має встановити в діянні платника податків і вину, і умисел);

у разі повторного вчинення особою протягом 1095 календарних днів або прострочення на понад 90 календарних днів накладають штраф у розмірі 50% від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов'язання.

Якщо сума несплаченого податку перевищує 1,3 млн гривень, це може кваліфікуватися як ухилення від сплати податків і передбачати кримінальну відповідальність (ст. 212 ККУ) за яке обдарованому "світить" штраф від 85 000 до 425 000 гривень або обмеження волі.

Чи реально покарати за несплату податку на подарунок

На практиці контролювати всі подарунки складно, особливо якщо це готівка або майно, передане без нотаріального оформлення, наголошує адвокат Анатолій Сівоздрав. Проте якщо йдеться про такі дорогі подарунки, як нерухомістьчи авто, які оформлюються офіційно, податкова може легко виявити порушення.

Тому для уникнення проблем адвокат рекомендує дотримуватися законодавства або хоча б знати, як мінімізувати ризики.

"Більшість українців ігнорують оподаткування подарунків через низький рівень обізненості та труднощі з контролем. З одного боку люди не знають, що подарунки можуть обкладатися податком, особливо якщо вони отримані від родичів чи друзів. З іншого - держава не має ефективних механізмів контролю за приватними подарунками, особливо якщо вони передаються в готівковій формі або як нерухомість без офіційного оформлення", - пояснює адвокат.

Окрім того, в Україні є традиція "домовлятися" та уникати сплати податків через недовіру до влади. Люди часто вважають, що податкова система несправедлива або що їхні гроші все одно будуть неефективно використані.

Часто подарунки передаються між родичами (де ставка податку 0%), тому люди просто не вважають за потрібне декларувати такі операції.

Сплата податку передбачає заповнення декларації та інші формальності, що відштовхує людей від легалізації таких доходів, додає правник.

Як розрахувати податок на подарунок

Для більш детального розуміння порядку оподаткування подарунків, наведемо кілька прикладів з різними ситуаціями дарування та розрахунком їх оподаткування.

Приклад 1. Грошовий подарунок від друга

Ви отримали 100 000 грн у подарунок від друга. Оскільки дарувальник не є вашим родичем першого або другого ступеня споріднення, доведеться сплатити:

o 5% ПДФО = 5000 грн

o 5% військового збору = 5000 грн

o Загалом до сплати: 10 000 грн

Приклад 2. Автомобіль у подарунок від брата

Брат подарував автомобіль вартістю 500 000 грн. Оскільки брат – родич другого ступеня споріднення, податок складає 0%, тому обдарованому сплачувати нічого не потрібно.

Приклад 3. Квартира у подарунок від знайомого

Отримання у подарунок квартиру ринковою вартістю 1 000 000 грн від друга. Податки сплачуються під час нотаріального оформлення угоди. Обдарований повинен заплатити:

5% ПДФО = 50 000 грн,

5% військового збору = 50 000 грн,

з агалом до сплати : 100 000 грн.

Приклад 4. Подарунки підприємства для працівників

Подарунки на Новий рік чи Святого Миколая компанія може надавати як працівникам, так і непрацівникам, наприклад пайовикам, а також їхнім дітям. Оподаткування у всіх випадках здійснюється за однаковими правилами.

Якщо вартість подарунків перевищує 2000 гривень, вони вважаються додатковим благом, і оподатковуються за ставкою 18 %. Оскільки подарунок є негрошовим доходом, то під час його нарахування для визначення бази оподаткування податку на доходи фізичних осіб застосовують негрошовий коефіцієнт.

З оподатковуваного доходу у вигляді подарунка утримується також військовий збір за ставкою 5%. Застосування «натурального» коефіцієнта в такому разі не передбачено. У разі надання доходу у вигляді подарунка в негрошовій формі податок на доходи фізичних осіб та військовий збір сплачуються до бюджету протягом трьох банківських днів, що настають за днем такого надання.

Нарахування єдиного соціального внеску, на відміну від оподаткування, залежить від того, чи є фізична особа-отримувач подарунка працівником підприємства.