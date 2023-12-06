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"Укрпошта" вводить в обіг благодійну поштову марку "Подарунки Святого Миколая"
6 грудня Україна вперше відзначає День святого Миколая. З цього приводу “Укрпошта” презентувала благодійну поштову марку "Подарунки Святого Миколая". Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".
Погашення спеціальним штемпелем "Перший день" проходить в Києві на правому і лівому берегах міста: на головпоштамті, який знаходиться на Майдані Незалежності, і на Лівобережному поштамті. Спецпогашення відбувається у всіх регіонах України. Водночас з цим, штемпелі тимчасово окупованих територій АР Крим та м. Севастополя працюватимуть на Київському головпоштамті; штемпель Луганської області прикріплено до міста Добропілля (Донецька область).
За повідомленням пресслужби, тираж поштової марки складає 600 тисяч примірників. Марка з номіналом М коштує 18 грн і відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України. До цієї вартості додається +5,00 грн в якості благодійної складової. Ціна маркового аркуша – 115 грн.
Також повідомляється, що до поштової марки "Укрпошта" за традицією випустила конверт "Перший день" та художню картку.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Донатні кошти, які будуть виручені від продажу поштової марки, будуть направлені на підтримку ЗСУ. Придбати марку можна відсьогодні, у відділеннях "Укрпошти" по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині "Укрпошти".
Що зображено на поштовій марці "Подарунки Святого Миколая"
На поштовому випуску "Подарунки Святого Миколая" у виконанні відомого українського художника-ілюстратора Костянтина Лавро поєднані два важливих для українців свята. Автор не тільки зберіг традиційний образ святого Миколая як доброго дідуся-чарівника, а й вдало відтворив його, додавши актуальні деталі. Тепер Миколай не летить на санях по небу, а їде на козацькому коні. На його плечах – камуфляжний мішок, заповнений військовою технікою, такою як літаки, танки і ракети, які є надзвичайно важливими для української армії для досягненні Перемоги.
На поштовій марці символічно відтворено перемогу над ворогом: під копитами коня лежить розтоптаний символ Росії – двоголовий орел, якого Миколай пронизує палицею, ніби списом.
Нагадаємо, 1 листопада "Укрпошта" випустила марку "Героїчні професії. Залізні люди", яка присвячена працівникам "Укрзалізниці". В основу сюжета для марки лягла історія стійкості та професіоналізму залізничників під час ворожого обстрілу Херсона. Раніше у цій же серії вийшла марка "Воїни світла. Воїни добра", присвячена працівникам українських комунальних служб.