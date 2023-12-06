"Укрпочта" вводит в обращение благотворительную почтовую марку "Подарки Святого Николая"

6 декабря Украина впервые отмечает День святого Николая. По этому поводу "Укрпочта" представила благотворительную почтовую марку "Подарки Святого Николая". Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Погашение специальным штемпелем "Первый день" проходит в Киеве на правом и левом берегах города: на главпочтамте, который находится на Майдане Незалежности, и на Левобережном почтамте. Спецпогашение происходит во всех регионах Украины. В то же время, штемпели временно оккупированных территорий АР Крым и г. Севастополя будут работать на Киевском главпочтамте; штемпель Луганской области прикреплен к городу Доброполье (Донецкая область).

По сообщению пресс-службы, тираж почтовой марки составляет 600 тысяч экземпляров. Марка с номиналом М стоит 18 грн и соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма массой до 250 г в пределах Украины. К этой стоимости добавляется +5,00 грн в качестве благотворительной составляющей. Цена марочного листа – 115 грн.

Также сообщается, что к почтовой марке "Укрпочта" по традиции выпустила конверт "Первый день" и художественную карточку.

Конверт "Первый день". Фото: пресс-служба "Укрпочты"

Донатные средства, вырученные от продажи почтовой марки, будут направлены на поддержку ВСУ. Приобрести марку можно с сегодняшнего дня, в отделениях "Укрпочты" по всей стране, а также в официальном онлайн-магазине "Укрпочты".

Что изображено на почтовой марке "Подарки Святого Николая"

На почтовом выпуске "Подарки Святого Николая" в исполнении известного украинского художника-иллюстратора Константина Лавро объединены два важных для украинцев праздника. Автор не только сохранил традиционный образ святого Николая как доброго дедушки-волшебника, но и удачно воспроизвел его, добавив актуальные детали. Теперь Николай не летит на санях по небу, а едет на казацком коне. На его плечах – камуфляжный мешок, заполненный военной техникой, такой как самолеты, танки и ракеты, которые чрезвычайно важны для украинской армии для достижения Победы.

Почтовая марка "Подарки Святого Николая". Фото: пресс-служба "Укрпочты"

На почтовой марке символически воспроизведена победа над врагом: под копытами лошади лежит растоптанный символ России – двуглавый орел, которого Николай пронзает палкой, как копьем.

Напомним, 1 ноября "Укрпочта" выпустила марку "Героические профессии. Железные люди", посвященную работникам "Укрзализныци". В основу сюжета для марки легла история устойчивости и профессионализма железнодорожников во время вражеских обстрелов Херсона. Ранее в этой же серии вышла марка "Воины света. Воины добра", посвященная работникам украинских коммунальных служб.