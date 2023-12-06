- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
"Укрпочта" вводит в обращение благотворительную почтовую марку "Подарки Святого Николая"
6 декабря Украина впервые отмечает День святого Николая. По этому поводу "Укрпочта" представила благотворительную почтовую марку "Подарки Святого Николая". Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".
Погашение специальным штемпелем "Первый день" проходит в Киеве на правом и левом берегах города: на главпочтамте, который находится на Майдане Незалежности, и на Левобережном почтамте. Спецпогашение происходит во всех регионах Украины. В то же время, штемпели временно оккупированных территорий АР Крым и г. Севастополя будут работать на Киевском главпочтамте; штемпель Луганской области прикреплен к городу Доброполье (Донецкая область).
По сообщению пресс-службы, тираж почтовой марки составляет 600 тысяч экземпляров. Марка с номиналом М стоит 18 грн и соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма массой до 250 г в пределах Украины. К этой стоимости добавляется +5,00 грн в качестве благотворительной составляющей. Цена марочного листа – 115 грн.
Также сообщается, что к почтовой марке "Укрпочта" по традиции выпустила конверт "Первый день" и художественную карточку.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Донатные средства, вырученные от продажи почтовой марки, будут направлены на поддержку ВСУ. Приобрести марку можно с сегодняшнего дня, в отделениях "Укрпочты" по всей стране, а также в официальном онлайн-магазине "Укрпочты".
Что изображено на почтовой марке "Подарки Святого Николая"
На почтовом выпуске "Подарки Святого Николая" в исполнении известного украинского художника-иллюстратора Константина Лавро объединены два важных для украинцев праздника. Автор не только сохранил традиционный образ святого Николая как доброго дедушки-волшебника, но и удачно воспроизвел его, добавив актуальные детали. Теперь Николай не летит на санях по небу, а едет на казацком коне. На его плечах – камуфляжный мешок, заполненный военной техникой, такой как самолеты, танки и ракеты, которые чрезвычайно важны для украинской армии для достижения Победы.
На почтовой марке символически воспроизведена победа над врагом: под копытами лошади лежит растоптанный символ России – двуглавый орел, которого Николай пронзает палкой, как копьем.
Напомним, 1 ноября "Укрпочта" выпустила марку "Героические профессии. Железные люди", посвященную работникам "Укрзализныци". В основу сюжета для марки легла история устойчивости и профессионализма железнодорожников во время вражеских обстрелов Херсона. Ранее в этой же серии вышла марка "Воины света. Воины добра", посвященная работникам украинских коммунальных служб.