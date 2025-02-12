Українці стали частіше купувати землю, аніж житло

За даними Міністерства юстиції, 452 217 договорів щодо купівлі-продажу нерухомості засвідчили нотаріуси у 2024 році. Понад 60% з них стосуються операцій з землею. Також українці оформили понад 13 тис. іпотек, левова частка з яких — за програмою “єОселя”.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, 452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості провели нотаріуси торік. Це на 12% більше, ніж у 2023 році, проте все ще 28% менше, ніж до повномасштабної війни.

60% усіх договорів укладено щодо землі

Зазначається, що 60% усіх договорів укладено щодо земельних ділянок. Це у 1,5 раза більше, ніж угод щодо квартир чи будинків: 273 тис. проти 178 тис.

"Купівля-продаж земельних ділянок за рік зросла на 18%: до 273 тисяч угод. Наразі таких угод укладається на 11% менше, ніж у 2021 році. До порівняння, тоді нотаріуси засвідчували 306 тис. подібних договорів", - констатують аналітики.

Вони зауважують, що вкладатися у житло українці не поспішають: за рік таких угод побільшало лише на 3%.

"Наразі показник купівлі-продажу квартир та будинків залишається в 1,8 рази нижчими, ніж до повномасштабного вторгнення", - підкреслюють в "Опендатабот".

Українці стали частіше брати іпотеки

Водночас, як повідомляють аналітики, українці стали частіше брати іпотеки — за рік таких угод побільшало на 14%. Це майже 13 тис. об’єктів.

В "Опендатабот" зауважують, що переважно, відновлення попиту на квартиру під виплату відбулося за рахунок державної програми "єОселя": 70% або 8,5 тисяч іпотек на житло торік оформили саме через неї.

Зауважимо, навіть під час війни українці продовжують купувати землю. Більше того, зважаючи на значні втрати в житловій та комерційній нерухомості, експерти прийшли до висновку, що сьогодні саме земля залишається найперспективнішим активом для інвестицій. Продумано куплена земля - це чудовий кейс, на якому завжди можна заробити. Детальніше про те, як грамотно інвестувати в землю, читайте в статті Delo.ua.