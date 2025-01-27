Попри війну, найбільше житла продається у центрі і на півдні України

Західні області, де будується найбільше житла в Україні, не потрапили в трійку регіонів, які продають найбільше житла.

Найбільша кількість договорів купівлі-продажу на вторинному ринку була укладена з 1 січня до 1 листопада 2024 року в Дніпропетровській області — 12% від загального обсягу.

Друге місце за кількістю договорів посідає Київ - 10% угод, наголошується у грудневому Звіті про фінансову стабільність від Національного банку України.

Далі по 9% в Одеській та Київській областях, 8% — у Львівській області , по 5% у Полтавській та Черкаській областях. Частка угод, укладених в інших регіонах, складає від 1% до 4%.

Зокрема, на Закарпатську область, яка в 17 разів збільшила темпи будівництва зароки війни, припадає лише 2% угод з купівлі-продажу, - так само як на прифронтовій Харківщині чи Сумщині. Трохи краща ситуація на Івано-Франківщині - 4% угод від загальної кількості проданого житла.

Як наголошується у аналітичному звіті Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс", минулого року спостерігалось певне пожвавлення на ринку купівлі-продажу житла у порівнянні з попередніми воєнними роками. Так за 11 місяців 2024 р. нотаріуси посвідчили на 14% більше угод, ніж за аналогічний період 2023 року.

Кількість договорів купівлі-продажу зростала в кожному з кварталів від початку року та за січень-листопад склала 187,2 тис. (70% від аналогічного періоду у 2021 році). Протягом 9 міс. 2024 року близько 60% угод було укладено на придбання квартир, 40% — приватних будинків. У 2021 році ця пропорція становила два до одного.

За даними Державної служби статистики, площа введеного в експлуатацію житла протягом 9 місяців 2024 року склала 6,7 млн кв. м. З них 54% — це житло в одноквартирних будинках та гуртожитках, 46% — житло в багатоквартирних будинках.

За 9 місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року обсяг зданого житла зріс на 3,7%, що складає 77% від обсягу, зданого в експлуатацію за 9 міс. 2021 року. Отже, будівництво житла триває, але темпи більш повільні, ніж у мирний час.

Крім того, через брак ресурсів, в тому числі робочої сили, на ринку досить типовим є явище суттєвих затримок за термінами будівництва.

При цьому нові будівельні проєкти розпочинаються частіше в західних регіонах України, як найбільш безпечних і захищених від ворожих ракетних та дронових атак. У Києві, де зводиться набагато менше об'єктів, ніж до війни, за даними аналітиків, може потерпати від дефіциту нового житла.