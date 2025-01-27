Несмотря на войну, больше всего жилья продается в центре и на юге Украины

Западные области, где строится больше всего жилья в Украине, не попали в тройку регионов, продающих больше всего жилья.

Наибольшее количество договоров купли-продажи на вторичном рынке было заключено с 1 января по 1 ноября 2024 года в Днепропетровской области — 12% от общего объема.

Второе место по количеству договоров занимает Киев – 10% соглашений, отмечается в декабрьском Отчете о финансовой стабильности от Национального банка Украины.

Далее по 9% в Одесской и Киевской областях, 8% — во Львовской области, по 5% — в Полтавской и Черкасской областях. Доля сделок, заключенных в других регионах, составляет от 1% до 4%.

В частности, на Закарпатскую область, которая в три раза раз увеличила темпы строительства за годы войны, приходится только 2% сделок по купле-продаже — так же как на прифронтовой Харьковщине или Сумщине. Чуть лучше ситуация на Ивано-Франковщине — 4% сделок от общего количества проданного жилья.

Как отмечается в аналитическом отчете Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс", в прошлом году наблюдалось определенное оживление на рынке купли-продажи жилья по сравнению с предыдущими военными годами. Так, за 11 месяцев 2024 г. нотариусы заверили на 14% больше сделок, чем за аналогичный период 2023 года.

Количество договоров купли-продажи росло в каждом из кварталов с начала года и за январь-ноябрь составило 187,2 тыс. (70% аналогичного периода в 2021 году). В течение 9 мес. В 2024 году около 60% сделок было заключено на приобретение квартир, 40% – частных домов. В 2021 году эта пропорция составляла два к одному.

По данным Государственной службы статистики, площадь введенного в эксплуатацию жилья в течение 9 месяцев 2024 года составила 6,7 млн. кв. м. Из них 54% – это жилье в одноквартирных домах и общежитиях, 46% – жилье в многоквартирных домах.

За 9 месяцев 2024 по сравнению с аналогичным периодом 2023 объем сданного жилья вырос на 3,7%, что составляет 77% от объема, сданного в эксплуатацию за 9 мес. 2021 года. Итак, строительство жилья продолжается, но темпы медленнее, чем в мирное время.

Кроме того, из-за нехватки ресурсов, в том числе рабочей силы, на рынке достаточно типично явление существенных задержек по срокам строительства.

При этом новые строительные проекты начинаются чаще в западных регионах Украины как наиболее безопасных и защищенных от вражеских ракетных и дроновых атак. В Киеве, где возводится гораздо меньше объектов, чем до войны, по данным аналитиков, может страдать дефицитом нового жилья.