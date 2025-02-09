Програма "єОселя": українці отримали понад 25 млрд гривень кредитів на житло

Державна програма доступної іпотеки "єОселя" продовжує успішно реалізовуватися. Загальна сума виданих кредитів уже перевищила 25 мільярдів гривень, а скористалися нею понад 15,4 тисячі українців.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

З початку 2025 року, після відновлення роботи державних реєстрів, лише за два тижні було оформлено 585 кредитів на суму понад 1 мільярд гривень.

Важливою зміною у програмі стало перенесення акценту на первинний ринок нерухомості. Зазначається, що вже третина придбаного житла – це новобудови або квартири на етапі будівництва. Такий підхід спрямований на стимулювання будівельної галузі та суміжних секторів економіки.

Хто вже скористався програмою "єОселя"

З моменту запуску програми кредити на житло отримали:

8 341 родина військовослужбовців та силовиків;

родина військовослужбовців та силовиків; 3 488 українців, які не мали власного житла або воно не відповідало нормам;

українців, які не мали власного житла або воно не відповідало нормам; 1 273 педагогів;

педагогів; 1 260 медиків;

медиків; 399 внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

внутрішньо переміщених осіб (ВПО); 336 ветеранів;

ветеранів; 328 науковців.

Усього за програмою було придбано 10 462 об'єкти на вторинному ринку та 4 963 – на первинному ринку. З них 942 об'єкти ще перебувають на стадії будівництва.

У 2025 році лише за два тижні програмою вже скористалися:

236 українців без власного житла;

українців без власного житла; 199 родин військових та силовиків;

родин військових та силовиків; 59 ВПО;

ВПО; 35 медиків;

медиків; 31 педагог;

педагог; 14 науковців;

науковців; 11 ветеранів.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко наголосила, що програма є частиною державної політики "Зроблено в Україні". Вона не лише допомагає українцям стати власниками житла, а й стимулює будівельну галузь та виробництво будівельних матеріалів.

"Ми постійно вдосконалюємо програму, враховуючи потреби українців. Наприклад, торік ми зробили її доступнішою для молоді і розширили можливості для ВПО", – зазначила Свириденко.

Додамо, лише в січні у січні 2025 року, після відновлення роботи реєстрів, 459 українських родин оформили кредити на загальну суму 842,8 млн грн для придбання житла за програмою доступної іпотеки “єОселя”.