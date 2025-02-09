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Програма "єОселя": українці отримали понад 25 млрд гривень кредитів на житло
Державна програма доступної іпотеки "єОселя" продовжує успішно реалізовуватися. Загальна сума виданих кредитів уже перевищила 25 мільярдів гривень, а скористалися нею понад 15,4 тисячі українців.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
З початку 2025 року, після відновлення роботи державних реєстрів, лише за два тижні було оформлено 585 кредитів на суму понад 1 мільярд гривень.
Важливою зміною у програмі стало перенесення акценту на первинний ринок нерухомості. Зазначається, що вже третина придбаного житла – це новобудови або квартири на етапі будівництва. Такий підхід спрямований на стимулювання будівельної галузі та суміжних секторів економіки.
Хто вже скористався програмою "єОселя"
З моменту запуску програми кредити на житло отримали:
- 8 341 родина військовослужбовців та силовиків;
- 3 488 українців, які не мали власного житла або воно не відповідало нормам;
- 1 273 педагогів;
- 1 260 медиків;
- 399 внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
- 336 ветеранів;
- 328 науковців.
Усього за програмою було придбано 10 462 об'єкти на вторинному ринку та 4 963 – на первинному ринку. З них 942 об'єкти ще перебувають на стадії будівництва.
У 2025 році лише за два тижні програмою вже скористалися:
- 236 українців без власного житла;
- 199 родин військових та силовиків;
- 59 ВПО;
- 35 медиків;
- 31 педагог;
- 14 науковців;
- 11 ветеранів.
Міністерка економіки України Юлія Свириденко наголосила, що програма є частиною державної політики "Зроблено в Україні". Вона не лише допомагає українцям стати власниками житла, а й стимулює будівельну галузь та виробництво будівельних матеріалів.
"Ми постійно вдосконалюємо програму, враховуючи потреби українців. Наприклад, торік ми зробили її доступнішою для молоді і розширили можливості для ВПО", – зазначила Свириденко.
Додамо, лише в січні у січні 2025 року, після відновлення роботи реєстрів, 459 українських родин оформили кредити на загальну суму 842,8 млн грн для придбання житла за програмою доступної іпотеки “єОселя”.