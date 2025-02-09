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Програма "єОселя": українці отримали понад 25 млрд гривень кредитів на житло

Програма "єОселя": українці отримали понад 25 млрд гривень кредитів на житло
Третина придбаного житла – це новобудови або квартири на етапі будівництва

Державна програма доступної іпотеки "єОселя" продовжує успішно реалізовуватися. Загальна сума виданих кредитів уже перевищила 25 мільярдів гривень, а скористалися нею понад 15,4 тисячі українців.

Про це повідомляє Міністерство економіки. 

З початку 2025 року, після відновлення роботи державних реєстрів, лише за два тижні було оформлено 585 кредитів на суму понад 1 мільярд гривень.

Важливою зміною у програмі стало перенесення акценту на первинний ринок нерухомості. Зазначається, що вже третина придбаного житла – це новобудови або квартири на етапі будівництва. Такий підхід спрямований на стимулювання будівельної галузі та суміжних секторів економіки.

Хто вже скористався програмою "єОселя"

З моменту запуску програми кредити на житло отримали:

  • 8 341 родина військовослужбовців та силовиків;
  • 3 488 українців, які не мали власного житла або воно не відповідало нормам;
  • 1 273 педагогів;
  • 1 260 медиків;
  • 399 внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • 336 ветеранів;
  • 328 науковців.

Усього за програмою було придбано 10 462 об'єкти на вторинному ринку та 4 963 – на первинному ринку. З них 942 об'єкти ще перебувають на стадії будівництва.

У 2025 році лише за два тижні програмою вже скористалися:

  • 236 українців без власного житла;
  • 199 родин військових та силовиків;
  • 59 ВПО;
  • 35 медиків;
  • 31 педагог;
  • 14 науковців;
  • 11 ветеранів.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко наголосила, що програма є частиною державної політики "Зроблено в Україні". Вона не лише допомагає українцям стати власниками житла, а й стимулює будівельну галузь та виробництво будівельних матеріалів.

"Ми постійно вдосконалюємо програму, враховуючи потреби українців. Наприклад, торік ми зробили її доступнішою для молоді і розширили можливості для ВПО", – зазначила Свириденко.

Додамо, лише в січні у січні 2025 року, після відновлення роботи реєстрів, 459 українських родин оформили кредити на загальну суму 842,8 млн грн для придбання житла за програмою доступної іпотеки “єОселя”. 

Автор:
Тетяна Гойденко