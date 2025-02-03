"єОселя в Україні": у січні українці отримали майже 850 млн грн кредитів

У січні 2025 року, після відновлення роботи реєстрів, 459 українських родин оформили кредити на загальну суму 842,8 млн грн для придбання житла за програмою доступної іпотеки єОселя.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

"У поточному 2025 році, як і в попередні роки, програма єОселя продовжує користуватися попитом серед населення. Загалом, за весь час реалізації програми вже 15,3 тис. українських родин отримали кредити на суму понад 24,9 млрд грн на придбання житла", — зазначив Телюпа.

Про кредитування

За минулий тиждень видано 302 кредити на 563 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

107 військовослужбовців та силовиків;

15 педагогів;

13 медиків;

7 науковців.

Кредити під 7% отримали:

129 українців без власного житла;

24 ВПО;

7 ветеранів.

Найбільше кредитів було видано в Києві — 98, у Київській області — 80, в Івано-Франківській і Львівській областях — по 15, у Рівненській області — 14, а в Одеській — 13.

За типом нерухомості 147 українців отримали кредити на житло в першому продажу, з них 44 — на об’єкти на стадії будівництва.

Крім того, 155 кредитів було оформлено на житло на вторинному ринку.

Що відомо про програму "єОселя"

Програма "єОселя" є важливою складовою політики "Зроблено в Україні", яка має на меті стимулювання попиту на українські продукти та створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва.

Запущена в жовтні 2022 року, програма реалізується Міністерством економіки разом з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «"Укрфінжитло".

До банків-партнерів програми належать Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK та Радабанк.

Нагадаємо, державна іпотечна програма "єОселя" знову запрацювала після місячної перерви 23 січня, пов'язаної з російською кібератакою. За прогнозами банків, у найближчі дні може надійти велика кількість заявок.

Додамо, програма доступної іпотеки "єОселя" активно стимулює ринок житла в Україні. Завдяки їй обсяги кредитування зросли до 40%, що свідчить про зростання попиту на житло та покращення доступу українців до власної нерухомості.