"єОселя в Украине": в январе украинцы получили почти 850 млн грн кредитов

В январе 2025 года, после возобновления работы реестров, 459 украинских семей оформили кредиты на общую сумму 842,8 млн грн для приобретения жилья по программе доступной ипотеки “єОселя”.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

"В текущем 2025 году, как и в предыдущие годы, программа "єОселя" продолжает пользоваться спросом среди населения. В целом, за все время реализации программы уже 15,3 тыс. украинских семей получили кредиты на сумму более 24,9 млрд грн на приобретение жилья", – отметил Телюпа.

О кредитовании

За прошедшую неделю выдано 302 кредита на 563 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

107 военнослужащих и силовиков;

15 педагогов;

13 медиков;

7 ученых.

Кредиты под 7% получили:

129 украинцев без собственного жилья;

24 ВПЛ;

7 ветеранов.

Больше кредитов было выдано в Киеве — 98, в Киевской области — 80, в Ивано-Франковской и Львовской областях — по 15, в Ровенской области — 14, а в Одесской — 13.

По типу недвижимости 147 украинцев получили кредиты на жилье в первой продаже, из них 44 – на объекты на стадии строительства.

Кроме того, 155 кредитов было оформлено на жилье на вторичном рынке.

Что известно о программе "єОселя"

Программа "єОселя" является важной составляющей политики "Зроблено в Україні", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и создание благоприятных условий для развития отечественного производства.

Запущенная в октябре 2022 года программа реализуется Министерством экономики вместе с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжитло".

К банкам-партнерам программы относятся Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK и Радабанк.

Напомним, государственная ипотечная программа "єОселя" снова заработала после месячного перерыва 23 января, связанного с российской кибератакой. По прогнозам банков, в ближайшие дни может поступить большое количество заявок.

Добавим, программа доступной ипотеки "єОселя" активно стимулирует рынок жилья в Украине. Благодаря ей объемы кредитования выросли до 40%, что свидетельствует о росте спроса на жилье и улучшении доступа украинцев к собственной недвижимости.