Программа "єОселя": украинцы получили более 25 млрд гривен кредитов на жилье

Государственная программа доступной ипотеки "єОселя" продолжает успешно реализовываться. Общая сумма выданных кредитов уже превысила 25 миллиардов гривен, а воспользовались ею более 15,4 тысяч украинцев.

Об этом сообщает Министерство экономики.

С начала 2025 года, после возобновления работы государственных реестров, всего за две недели было оформлено 585 кредитов на сумму более 1 миллиарда гривен.

Важным изменением в программе стал перенос акцента на первичный рынок недвижимости. Отмечается, что треть приобретенного жилья – это новостройки или квартиры на этапе строительства. Такой подход направлен на стимулирование строительной отрасли и сопредельных секторов экономики.

Кто уже воспользовался программой "єОселя"

С момента запуска программы кредиты на жилье получили:

8 341 семья военнослужащих и силовиков;

семья военнослужащих и силовиков; 3488 украинцев, которые не имели собственного жилья или оно не соответствовало нормам;

украинцев, которые не имели собственного жилья или оно не соответствовало нормам; 1273 педагогов;

педагогов; 1260 медиков;

медиков; 399 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ); 336 ветеранов;

ветеранов; 328 ученых.

Всего по программе было приобретено 10 462 объекта на вторичном рынке и 4 963 – на первичном рынке. Из них 942 объекта еще находятся в стадии строительства.

В 2025 году только через две недели программой уже воспользовались:

236 украинцев без собственного жилья;

украинцев без собственного жилья; 199 семей военных и силовиков;

семей военных и силовиков; 59 ВПЛ;

ВПЛ; 35 медиков;

медиков; 31 педагог;

педагог; 14 ученых;

ученых; 11 ветеранов.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что программа является частью государственной политики "Сделано в Украине". Она не только помогает украинским стать владельцами жилья, но и стимулирует строительную отрасль и производство строительных материалов.

"Мы постоянно совершенствуем программу, учитывая потребности украинцев. Например, в прошлом году мы сделали ее более доступной для молодежи и расширили возможности для ВПЛ", – отметила Свириденко.

Добавим, только в январе в январе 2025 года, после возобновления работы реестров, 459 украинских семей оформили кредиты на общую сумму 842,8 млн. грн. для приобретения жилья по программе доступной ипотеки "єОселя".