Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

-0,00

EUR

42,98

-0,00

Наличный курс:

USD

41,74

41,75

EUR

43,50

43,30

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Программа "єОселя": украинцы получили более 25 млрд гривен кредитов на жилье

Программа "єОселя": украинцы получили более 25 млрд гривен кредитов на жилье
Треть приобретенного жилья – это новостройки или квартиры на этапе строительства

Государственная программа доступной ипотеки "єОселя" продолжает успешно реализовываться. Общая сумма выданных кредитов уже превысила 25 миллиардов гривен, а воспользовались ею более 15,4 тысяч украинцев.

Об этом сообщает Министерство экономики.

С начала 2025 года, после возобновления работы государственных реестров, всего за две недели было оформлено 585 кредитов на сумму более 1 миллиарда гривен.

Важным изменением в программе стал перенос акцента на первичный рынок недвижимости. Отмечается, что треть приобретенного жилья – это новостройки или квартиры на этапе строительства. Такой подход направлен на стимулирование строительной отрасли и сопредельных секторов экономики.

Кто уже воспользовался программой "єОселя"

С момента запуска программы кредиты на жилье получили:

  • 8 341 семья военнослужащих и силовиков;
  • 3488 украинцев, которые не имели собственного жилья или оно не соответствовало нормам;
  • 1273 педагогов;
  • 1260 медиков;
  • 399 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • 336 ветеранов;
  • 328 ученых.

Всего по программе было приобретено 10 462 объекта на вторичном рынке и 4 963 – на первичном рынке. Из них 942 объекта еще находятся в стадии строительства.

В 2025 году только через две недели программой уже воспользовались:

  • 236 украинцев без собственного жилья;
  • 199 семей военных и силовиков;
  • 59 ВПЛ;
  • 35 медиков;
  • 31 педагог;
  • 14 ученых;
  • 11 ветеранов.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что программа является частью государственной политики "Сделано в Украине". Она не только помогает украинским стать владельцами жилья, но и стимулирует строительную отрасль и производство строительных материалов.

"Мы постоянно совершенствуем программу, учитывая потребности украинцев. Например, в прошлом году мы сделали ее более доступной для молодежи и расширили возможности для ВПЛ", – отметила Свириденко.

Добавим, только в январе в январе 2025 года, после возобновления работы реестров, 459 украинских семей оформили кредиты на общую сумму 842,8 млн. грн. для приобретения жилья по программе доступной ипотеки "єОселя".

Автор:
Татьяна Гойденко