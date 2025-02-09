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Программа "єОселя": украинцы получили более 25 млрд гривен кредитов на жилье
Государственная программа доступной ипотеки "єОселя" продолжает успешно реализовываться. Общая сумма выданных кредитов уже превысила 25 миллиардов гривен, а воспользовались ею более 15,4 тысяч украинцев.
Об этом сообщает Министерство экономики.
С начала 2025 года, после возобновления работы государственных реестров, всего за две недели было оформлено 585 кредитов на сумму более 1 миллиарда гривен.
Важным изменением в программе стал перенос акцента на первичный рынок недвижимости. Отмечается, что треть приобретенного жилья – это новостройки или квартиры на этапе строительства. Такой подход направлен на стимулирование строительной отрасли и сопредельных секторов экономики.
Кто уже воспользовался программой "єОселя"
С момента запуска программы кредиты на жилье получили:
- 8 341 семья военнослужащих и силовиков;
- 3488 украинцев, которые не имели собственного жилья или оно не соответствовало нормам;
- 1273 педагогов;
- 1260 медиков;
- 399 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- 336 ветеранов;
- 328 ученых.
Всего по программе было приобретено 10 462 объекта на вторичном рынке и 4 963 – на первичном рынке. Из них 942 объекта еще находятся в стадии строительства.
В 2025 году только через две недели программой уже воспользовались:
- 236 украинцев без собственного жилья;
- 199 семей военных и силовиков;
- 59 ВПЛ;
- 35 медиков;
- 31 педагог;
- 14 ученых;
- 11 ветеранов.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что программа является частью государственной политики "Сделано в Украине". Она не только помогает украинским стать владельцами жилья, но и стимулирует строительную отрасль и производство строительных материалов.
"Мы постоянно совершенствуем программу, учитывая потребности украинцев. Например, в прошлом году мы сделали ее более доступной для молодежи и расширили возможности для ВПЛ", – отметила Свириденко.
Добавим, только в январе в январе 2025 года, после возобновления работы реестров, 459 украинских семей оформили кредиты на общую сумму 842,8 млн. грн. для приобретения жилья по программе доступной ипотеки "єОселя".