Украинцы стали чаще покупать землю, чем жилье

По данным Министерства юстиции, 452 217 договоров по купле-продаже недвижимости засвидетельствовали нотариусы в 2024 году. Более 60% из них касаются сделок с землей. Также украинцы оформили более 13 тысяч. ипотек, львиная доля из которых — по программе " Єоселя".

Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, 452 тыс. договоров купли-продажи недвижимости провели нотариусы в прошлом году. Это на 12% больше, чем в 2023 году, однако все еще на 28% меньше, чем до полномасштабной войны.

60% всех договоров заключено по земле

Отмечается, что 60% всех договоров заключено по земельным участкам. Это в 1,5 раза больше, чем соглашений по квартирам или домам: 273 тыс. против 178 тыс.

"Покупка-продажа земельных участков за год выросла на 18%: до 273 тысяч сделок. В настоящее время таких сделок заключается на 11% меньше, чем в 2021 году. К сравнению, тогда нотариусы свидетельствовали о 306 тыс. подобных договорах", — констатируют аналитики.

Они отмечают, что вкладываться в жилье украинцы не спешат: за год таких соглашений прибавилось всего на 3%.

"Пока показатель купли-продажи квартир и домов остается в 1,8 раза ниже, чем до полномасштабного вторжения", — подчеркивают в "Опендатабот".

Украинцы стали чаще брать ипотеки

В то же время, как сообщают аналитики, украинцы стали чаще брать ипотеки — за год таких соглашений стало больше на 14%. Это около 13 тыс. объектов.

В "Опендатабот" отмечают, что преимущественно, возобновление спроса на квартиру под выплату произошло за счет государственной программы "Єоселя": 70% или 8,5 тысяч ипотек на жилье в прошлом году оформили именно из-за нее.

Заметим, что даже во время войны украинцы продолжают покупать землю. Более того, ввиду значительных потерь в жилой и коммерческой недвижимости эксперты пришли к выводу, что сегодня именно земля остается самым перспективным активом для инвестиций. Продуманно купленная земля – это отличный кейс, на котором всегда можно заработать. Детальнее о том, как грамотно инвестировать в землю, читайте в статье Delo.ua.