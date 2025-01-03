Мінімальна зарплата з 1 січня: яка зараз та коли чекати підвищення

Протягом 2024 року показник мінімальної зарплати (МЗП) зростав двічі: з 1 січня – до 7100 грн, а з 1 квітня – до 8000 грн. Однак, згідно з прийнятим на 2025 рік державним бюджетом, у 2025 році розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати залишатимуться незмінними.

В документі вказано, що з 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата складає:

у місячному розмірі - 8000 гривень;

у погодинному розмірі - 48 гривень.

При цьому не виключене збільшення МЗП впродовж 2025 року, якщо в Україні покращиться економічна ситуація.

"Кабінету Міністрів України у разі позитивної динаміки зміни прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України за підсумками виконання Державного бюджету України у першому півріччі 2025 року та з урахуванням можливостей ресурсної частини державного бюджету розглянути питання щодо можливості підвищення розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та збільшення видатків на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з урахуванням аналізу поточного стану виконання таких виплат", - йдеться в документі.

Розмір прожиткового мінімуму також не зміниться з 1 січня 2025 року. Він складає 2920 грн, в тому числі для:

дітей віком до 6 років – 2563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років – 3196 гривень;

працездатних осіб – 3028 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність, – 2361 гривня.

Нагадаємо, що в Україні вже були роки, коли 1 січня не підвищувалася МЗП. Наприклад, у 2023 році "мінімалка" жодного разу не збільшувалася і складала 6700 грн.