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Мінімальна зарплата з 1 січня: яка зараз та коли чекати підвищення

Гривні. Фото: Національний банк України
Гривні. Фото: Національний банк України

Протягом 2024 року показник мінімальної зарплати (МЗП) зростав двічі: з 1 січня – до 7100 грн, а з 1 квітня – до 8000 грн. Однак, згідно з прийнятим на 2025 рік державним бюджетом, у 2025 році розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати залишатимуться незмінними.

В документі вказано, що з 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата складає:

  • у місячному розмірі - 8000 гривень; 
  • у погодинному розмірі - 48 гривень.

При цьому не виключене збільшення МЗП впродовж 2025 року, якщо в Україні покращиться економічна ситуація. 

"Кабінету Міністрів України у разі позитивної динаміки зміни прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України за підсумками виконання Державного бюджету України у першому півріччі 2025 року та з урахуванням можливостей ресурсної частини державного бюджету розглянути питання щодо можливості підвищення розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та збільшення видатків на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з урахуванням аналізу поточного стану виконання таких виплат", - йдеться в документі.

Розмір прожиткового мінімуму також не зміниться з 1 січня 2025 року. Він складає 2920 грн, в тому числі для: 

  • дітей віком до 6 років – 2563 гривні; 
  • дітей віком від 6 до 18 років – 3196 гривень; 
  • працездатних осіб – 3028 гривень; 
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2102 гривні; 
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2102 гривні; 
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1600 гривень; 
  • осіб, які втратили працездатність, – 2361 гривня. 

Нагадаємо, що в Україні вже були роки, коли 1 січня не підвищувалася МЗП. Наприклад,  у 2023 році "мінімалка" жодного разу не збільшувалася і складала 6700 грн. 

Автор:
Олексій Козаченко